"Sofort war das bei uns im Bus ein riesiges Thema": Bayern Münchens Manuel Neuer erinnert bei Rückkehr nach Paris an "schaurige Zeiten"

Während des Spiels detonierten außerhalb des Stadions drei Sprengsätze. Um eine Panik zu vermeiden, wurde die Partie zu Ende gespielt. Die rund 80.000 anwesenden Fans verließen das Stadion nach dem Abpfiff. Die deutsche Nationalmannschaft übernachtete derweil im Stade de France und wurde am Morgen direkt zum Flughafen transportiert.

Neuer ist der letzte verbliebene deutsche Nationalspieler des FC Bayern, der damals im Kader gestanden hatte. Das am Dienstag anstehende Duell mit PSG steigt nicht im Nationalstadion Stade de France, sondern im Parc des Princes im Südwesten der Stadt.

Für Neuer ist es nicht die erste Rückkehr nach Paris seit dem Terroranschlag. Im Sommer 2016 nahm er mit dem DFB-Team an der Europameisterschaft in Frankreich teil. 2017, 2021 und 2023 gastierte er mit dem FC Bayern für Champions-League-Spiele in Paris.