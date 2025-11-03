Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München hat den Terroranschlag von Paris 2015 aus nächster Nähe miterlebt. Die Erinnerungen daran sind beim 39-Jährigen auch zehn Jahre später bei seiner Rückkehr in die französische Hauptstadt für das Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain präsent.
"Sofort war das bei uns im Bus ein riesiges Thema": Bayern Münchens Manuel Neuer erinnert bei Rückkehr nach Paris an "schaurige Zeiten"
WAS WURDE GESAGT?
"Wir sind gerade am Stade de France vorbeigefahren. Sofort war das bei uns im Bus ein riesiges Thema", sagte Neuer bei der Pressekonferenz am Montag. "Da komen Erinnerungen hoch. Das wird man nie vergessen. Das war eine Situation, die man keiner Gesellschaft, keiner Stadt, keinem Menschen wünscht. Diese Erinnerung löscht sich nicht einfach. Das waren schaurige Zeiten."
- AFP
WAS IST DER HINTERGRUND?
Beim Terroranschlag am 13. November 2015 starben 130 Menschen, zudem wurden 683 verletzt. Insgesamt ereigneten sich an fünf verschiedenen Orten in Paris islamistisch motivierte Attentate. Unter anderem im Bataclan-Theater und am Stade de France im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis, in dem die deutsche Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt ein Testspiel gegen Frankreich austrug.
WAS IST PASSIERT?
Während des Spiels detonierten außerhalb des Stadions drei Sprengsätze. Um eine Panik zu vermeiden, wurde die Partie zu Ende gespielt. Die rund 80.000 anwesenden Fans verließen das Stadion nach dem Abpfiff. Die deutsche Nationalmannschaft übernachtete derweil im Stade de France und wurde am Morgen direkt zum Flughafen transportiert.
Neuer ist der letzte verbliebene deutsche Nationalspieler des FC Bayern, der damals im Kader gestanden hatte. Das am Dienstag anstehende Duell mit PSG steigt nicht im Nationalstadion Stade de France, sondern im Parc des Princes im Südwesten der Stadt.
Für Neuer ist es nicht die erste Rückkehr nach Paris seit dem Terroranschlag. Im Sommer 2016 nahm er mit dem DFB-Team an der Europameisterschaft in Frankreich teil. 2017, 2021 und 2023 gastierte er mit dem FC Bayern für Champions-League-Spiele in Paris.