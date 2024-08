City-Youngster Oscar Bobb zog sich einen Beinbruch zu. Pep Guardiola über den aufstrebenden Norweger.

Bobb spielte in der Vorbereitung in den Vereinigten Staaten eine gute Rolle in Guardiolas Team. Im Training erlitt er nun einen noch nicht näher spezifizierten Beinbruch und wird für die ersten Monate der Saison ausfallen. Guardiola hat sich vor dem Start der Premier League zu der unglücklichen Verletzung des 21-Jährigen geäußert.

