"So sehr wir uns das auch für ihn gewünscht haben": Eddie Howe äußert sich deutlich zur Krise von Nick Woltemade bei Newcastle United

"Er ist jung, es ist eine neue Liga", sagte Howe am Freitag und ergänzte: "Er hat so gut angefangen, und jeder hat erwartet, dass er so weitermacht. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig, so sehr wir uns das auch für ihn gewünscht haben."

Stürmer Woltemade, im Sommer vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt, ist nach einem verheißungsvollen Start bei den Magpies seit zwölf Pflichtspielen ohne Tor. Newcastle hat keines der jüngsten vier Duelle und nur eines der vergangenen sieben gewonnen. In der Liga hinkt der Tabellenelfte dem eigenen Anspruch weit hinterher, im Ligapokal kam am Mittwoch das Halbfinal-Aus gegen Manchester City (0:2/1:3). Im Februar warten wegweisende Spiele auch in der Champions League mit den Play-offs gegen Qarabag Agdam und im FA Cup bei Aston Villa.