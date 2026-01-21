"So schlecht habe ich sie noch nie gesehen!" Der BVB schürt beim 45-minütigen "Totalausfall" gegen die Spurs einen bösen Verdacht

Doch Svensson musste runter und der BVB spielte ab Minute 26 nur noch zu zehnt. Mit einem Mann weniger hatten die Dortmunder an diesem Abend zunächst kein anderes Mittel, als sich ihrem Schicksal zu ergeben. Tottenham zeigte keineswegs ein überragendes Spiel. Doch es war gut genug, um der in Unterzahl spielenden Borussia nun gänzlich den Schneid abzukaufen. Echtes Aufbäumen suchte man in dieser Phase bis zum Pausenpfiff auf Dortmunder Seite vergeblich, die logische Folge war das 0:2.

"So schlecht habe ich den BVB lange nicht gesehen", sagte Prime-Experte und Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes später über die erste Halbzeit des insgesamt schlechtesten Saisonspiel des BVB. "Die erste Halbzeit war leider beinahe ein Totalausfall - und ohne BVB-Vergangenheit würde ich das 'beinahe' wahrscheinlich weglassen", fasste Hummels zusammen und Schlotterbeck analysierte: "Die ersten fünf Minuten waren noch okay. Danach haben wir viele Standards zugelassen, beim 0:1 schlecht verteidigt und sind in so einen Trott gekommen, dass wir jeden Ball verloren haben." Tottenham sei "gar nicht" besser gewesen als erwartet, so der Abwehrchef weiter. "Ich glaube eher, dass wir nicht zu dem Spiel gefunden haben, das wir wollten."

Das einzig Positive, das der BVB von diesem verkorksten, nasskalten Januar-Abend im Londoner Norden mitnehmen kann, ist die deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Entscheidend mitverantwortlich dafür waren die Umstellungen, die Kovac zur Pause vornahm. Trotz 0:2-Rückstand opferte er mit Serhou Guirassy und Julian Brandt zwei Offensivspieler und brachte dafür mit Emre Can und Julian Ryerson zwei defensiv orientierte und stets bissige Akteure. Can sollte vor der Dreierkette aufräumen, Ryerson über links Dampf machen und mit seiner Kampfkraft dazu beitragen, den Spurs endlich etwas entgegenzusetzen.

Und die Maßnahmen fruchteten. Zugegebenermaßen auch, weil sich Tottenham trotz Überzahl zurückzog und dem BVB weitgehend das Spiel überließ. Dennoch muss man in Unterzahl und nach einer derart verheerenden ersten Halbzeit erstmal so auftreten, wie es Dortmund mit Wiederanpfiff tat. Can und Ryerson hatten daran großen Anteil, waren letztlich die beiden besten Feldspieler des BVB an diesem Abend. Ihr Vorangehen färbte auf ihre Mitspieler ab, Dortmund wurde mutiger, griffiger, dynamischer und strahlte nun deutlich mehr Sicherheit aus. Kurzum: Man bespielte den kriselnden Gegner jetzt so, wie man es von Anfang an hätte tun sollen.

"In der zweiten Halbzeit wollte auf einmal jeder den Ball", erklärte Schlotterbeck den Aufschwung. In den ersten 45 Minuten habe man sich kollektiv "ein bisschen versteckt", gab er zu. Nach dem Seitenwechsel habe man es dann "ordentlich" gemacht, "es war ausgeglichener", lobte der Nationalspieler. Vor allem angetrieben von Ryerson gelang es dem BVB nun auch, offensiv den einen oder anderen Impuls zu setzen. In Unterzahl und gegen diszipliniert verteidigende Spurs war es jedoch schwierig, echte Durchschlagskraft zu entwickeln und das Spiel noch einmal so richtig spannend zu machen. Eine echte Torchance gab es abgesehen von einem späten Schlotterbeck-Kopfball nicht.

So blieb es am Ende bei der schmerzhaften Niederlage und die Borussia benötigt kommende Woche am finalen Spieltag der Ligaphase zuhause gegen Inter Mailand zwingend einen Sieg, um es möglicherweise noch unter die Top-8 zu schaffen und die zwei zusätzlichen Playoff-Spiele zu vermeiden. An der zweiten Hälfte aus London sollte sich der BVB in den nächsten Tagen hoch ziehen, die unerklärlichen und klaren Mängel der ersten Halbzeit ausreichend analysieren und sie dann ganz schnell vergessen. Gregor Kobel fiel das kurz nach dem Spiel noch schwer: "Ich bin sehr enttäuscht jetzt erstmal", betonte er und wollte sich nicht auf einen Vorausblick in Richtung Mailand einlassen.