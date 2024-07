Manchester United bereitet sich mit mehreren Testspielen vor auf die Saison 2024/25 vor.

Während in Deutschland die Europameisterschaft und in den USA die Copa América sich auf den Zielgeraden befinden, bereiten sich die Klubs langsam aber sicher auf die bevorstehende Saison 2024/25 vor. Darunter auch Manchester United, das mit dem Gewinn des FA Cups in der vergangenen Saison Silberware präsentieren konnte, wieder die Champions-League-Plätze anvisiert. Mit einer guten Vorbereitung will man dafür den Grundstein legen.

Bevor die Red Devils am 16. August im heimischen Old Trafford gegen den FC Everton die englische Meisterschaft eröffnen, stehen im Rahmen der Vorbereitung noch einige Testspiele an.

Im folgenden Artikel erfahrt Ihr, wie Uniteds Plan für die Vorbereitung aussieht und auf welche Mannschaften man trifft.