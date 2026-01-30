Mit diesem Namen hatten wohl nicht viele gerechnet: Jonathan Tah hat in der laufenden Saison der UEFA Champions League einen statistischen Spitzenwert erreicht. Der Verteidiger des FC Bayern München weist in der Ligaphase die höchste Passgenauigkeit aller eingesetzten Spieler auf.
So gut war kein anderer Spieler der Champions League! Verteidiger des FC Bayern München mit irrem Bestwert in der Ligaphase
97 Prozent von Tahs Pässen kamen an
Laut Datenauswertung von Opta brachte Tah 97 Prozent seiner Pässe erfolgreich zum Mitspieler – ein herausragender Wert auf europäischer Top-Ebene.
Die Zahl fügt sich in eine insgesamt erfolgreiche Champions-League-Saison der Münchner ein: Der FC Bayern gewann sieben seiner acht Spiele, sammelte 21 Punkte und schloss die Ligaphase auf Rang zwei ab. Einzig das 1:3 im Auswärtsspiel beim FC Arsenal verhinderte eine makellose Bilanz und blieb die einzige Niederlage.
- Getty
Auch in der Bundesliga präsentiert sich Tah passsicher
Auch auf nationaler Ebene bestätigt Tah seine außergewöhnliche Quote. In der Hinrunde der Bundesliga spielte der Innenverteidiger 1.103 seiner 1.149 Pässe erfolgreich, was einer Quote von 96 Prozent entspricht – ebenfalls Bestwert aller eingesetzten Spieler.
Die Zahlen unterstreichen Tahs Bedeutung für den FC Bayern auf nationaler wie internationaler Bühne. Seine Passsicherheit ist ein zentraler Faktor im Ballbesitzspiel der Münchner – und macht ihn auch statistisch zu einem der auffälligsten Akteure der laufenden Champions-League-Saison.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele
- Samstag, 31. Januar 18.30 Uhr: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar 17.30 Uhr: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar 20.45 Uhr: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
- Samstag, 14. Februar 15.30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern