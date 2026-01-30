So gut war kein anderer Spieler der Champions League! Verteidiger des FC Bayern München mit irrem Bestwert in der Ligaphase

Laut Datenauswertung von Opta brachte Tah 97 Prozent seiner Pässe erfolgreich zum Mitspieler – ein herausragender Wert auf europäischer Top-Ebene.

Die Zahl fügt sich in eine insgesamt erfolgreiche Champions-League-Saison der Münchner ein: Der FC Bayern gewann sieben seiner acht Spiele, sammelte 21 Punkte und schloss die Ligaphase auf Rang zwei ab. Einzig das 1:3 im Auswärtsspiel beim FC Arsenal verhinderte eine makellose Bilanz und blieb die einzige Niederlage.