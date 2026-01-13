Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga in der Englischen Woche heute live?

Gleich drei TV-Sender übertragen den 17. Spieltag der Bundesliga live im TV und Livestream. Wie gewohnt zeigt Sky alle Einzelspiele live im TV und Livestream. Alle neun Partien des Spieltags seht Ihr dort live und in voller Länge. Zudem bietet der Pay-TV-Sender am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 20 Uhr die Partie im Multiview an. Den Livestream von Sky findet Ihr alternativ in der SkyGo-App und auf WOW.

Auch in der Englischen Woche zeigt sich DAZN für die Übertragung der Bundesliga-Konferenz zuständig. Am Dienstag und Mittwoch seht Ihr die drei Parallelspiele ab 20.30 Uhr dort live in der Konferenz. Die Übertragung von DAZN startet jeweils um 19.30 Uhr. Die TV-Übertragung des Pay-TV-Senders findet Ihr auf DAZN 1. Im Livestream könnt Ihr die Bundesliga-Konferenz auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App sehen.

Eine Partie des 17. Bundesligaspieltag läuft zudem am Mittwoch (14. Januar) im Free-TV! RTL überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern München live und kostenlos im linearen TV ab 20.15 Uhr. Die Berichterstattung des Privatsender könnt Ihr darüber hinaus im Livestream auf RTL+ verfolgen.