Meisterschale-1200Getty Images
Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga in der Englischen Woche heute live?

In der Bundesliga steht die erste Englische Woche in diesem Kalenderjahr an. GOAL verrät, wer die Spiele live im TV und Livestream zeigt.

Von Dienstag, den 13. Januar, bis Donnerstag, den 15. Januar, geht in dieser Saison der 17. Spieltag der Bundesliga über die Bühne. In der Englischen Woche finden jeweils vier Spiele am Dienstag und Mittwoch statt. Zum Abschluss der Hinrunde ist zudem ein Bundesligaduell für den Donnerstag terminiert.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Bundesligaspiele in der Englischen Woche live überträgt. 

    Gleich drei TV-Sender übertragen den 17. Spieltag der Bundesliga live im TV und Livestream. Wie gewohnt zeigt Sky alle Einzelspiele live im TV und Livestream. Alle neun Partien des Spieltags seht Ihr dort live und in voller Länge. Zudem bietet der Pay-TV-Sender am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 20 Uhr die Partie im Multiview an. Den Livestream von Sky findet Ihr alternativ in der SkyGo-App und auf WOW.

    Auch in der Englischen Woche zeigt sich DAZN für die Übertragung der Bundesliga-Konferenz zuständig. Am Dienstag und Mittwoch seht Ihr die drei Parallelspiele ab 20.30 Uhr dort live in der Konferenz. Die Übertragung von DAZN startet jeweils um 19.30 Uhr. Die TV-Übertragung des Pay-TV-Senders findet Ihr auf DAZN 1. Im Livestream könnt Ihr die Bundesliga-Konferenz auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App sehen. 

    Eine Partie des 17. Bundesligaspieltag läuft zudem am Mittwoch (14. Januar) im Free-TV! RTL überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern München live und kostenlos im linearen TV ab 20.15 Uhr. Die Berichterstattung des Privatsender könnt Ihr darüber hinaus im Livestream auf RTL+ verfolgen. 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga in der Englischen Woche heute live? Der Spieltag im Überblick

    TerminHeimGastÜbertragung
    Di., 13.01., 18.30 UhrVfB StuttgartEintracht FrankfurtSky
    Di., 13.01., 20.30 UhrBorussia DortmundWerder BremenSky, DAZN
    Di., 13.01., 20.30 Uhr1. FSV Mainz 051. FC HeidenheimSky, DAZN
    Di., 13.01., 20.30 UhrHamburger SVBayer 04 LeverkusenSky, DAZN
    Mi., 14.01., 18.30 UhrVfL WolfsburgFC St. PauliSky
    Mi., 14.01., 20.30 UhrRB LeipzigSC FreiburgSky, DAZN
    Mi., 14.01., 20.30 UhrTSG HoffenheimBorussia MönchengladbachSky, DAZN
    Mi., 14.01., 20.30 Uhr1. FC KölnBayern MünchenSky, DAZN, RTL
    Do., 15.01., 20.30 UhrFC Augsburg1. FC Union BerlinSky

  • Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga in der Englischen Woche heute live? Wichtigste Infos

    EventBundesliga
    Spieltag17
    Datum13. bis 15. Januar
    Anzahl Spiele9
    ÜbertragungSky, DAZN, RTL

  • Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga in der Englischen Woche heute live? Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München16142063:125144
    2Borussia Dortmund1696129:151433
    3RB Leipzig1592430:191129
    4Bayer Leverkusen1692534:241029
    5VfB Stuttgart1692529:23629
    6TSG Hoffenheim1583429:20927
    7Eintracht Frankfurt1675433:33026
    8SC Freiburg1665527:27023
    91. FC Union Berlin1664622:25-322
    10Bor. Mönchengladbach1654722:24-219
    111. FC Köln1645724:26-217
    12SV Werder Bremen1545618:28-1017
    13Hamburger SV1644817:27-1016
    14VfL Wolfsburg1643924:36-1215
    15FC Augsburg16421017:32-1514
    16FC St. Pauli1533913:26-1312
    171. FC Heidenheim 184616331015:36-2112
    181. FSV Mainz 051616915:28-139
