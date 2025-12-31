Skispringen heute live im Free TV und Live Stream: ARD oder ZDF für die Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen?

Das Neujahresspringen im Garmisch-Patenkirchen steht in Kürze an, doch zuvor wird am heutigen Mittwoch, 31. Dezember, die Qualifikation abgehalten. Los geht es auf der Olympiaschanze um 16 Uhr.
Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.
Die Qualifikation für das Neujahresspringen wird heute live im Fernsehen vom ZDF gezeigt. Im Rahmen des sportstudios geht es kurz vor dem ersten Absprung los. Auf zdf.de und in der Mediathek steht Euch außerdem ein kostenloser Livestream zur Verfügung. Dieser beginnt fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung.
Eine weitere Option den Vorlauf für den morgigen Wettbewerb in Garmisch-Patenkirchen live im Free-TV zu verfolgen ist Eurosport. Auch hier beginnt die Übertragung kurz vor dem ersten Springer. Der Livestream des Senders steht auf discovery+ abrufbereit, jedoch müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr den Stream ganz einfach über die App und Website verfolgen.
|Art des Erfolgs
|Preisgeld
|Gesamtsieg Vierschanzentournee
|100.000 Schweizer Franken
|Sieg in einem Einzel‑Springen
|10.000 Schweizer Franken
|Sieg in der Qualifikation
|3.000 Schweizer Franken
|Gesamtes Preisgeld‑Volumen
|400.000 Schweizer Franken