Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Skispringen heute live im Free TV und Live Stream: ARD oder ZDF für die Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen?

Nach dem Auftaktspringen geht es heute mit der Qualifikation für das Neujahrsspringen weiter. GOAL verrät Euch, wo das Springen übertragen wird.

Das Neujahresspringen im Garmisch-Patenkirchen steht in Kürze an, doch zuvor wird am heutigen Mittwoch, 31. Dezember, die Qualifikation abgehalten. Los geht es auf der Olympiaschanze um 16 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

    Die Qualifikation für das Neujahresspringen wird heute live im Fernsehen vom ZDF gezeigt. Im Rahmen des sportstudios geht es kurz vor dem ersten Absprung los. Auf zdf.de und in der Mediathek steht Euch außerdem ein kostenloser Livestream zur Verfügung. Dieser beginnt fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung.

    Eine weitere Option den Vorlauf für den morgigen Wettbewerb in Garmisch-Patenkirchen live im Free-TV zu verfolgen ist Eurosport. Auch hier beginnt die Übertragung kurz vor dem ersten Springer. Der Livestream des Senders steht auf discovery+ abrufbereit, jedoch müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr den Stream ganz einfach über die App und Website verfolgen.

  • Skispringen heute live im Free TV und Live Stream: ARD oder ZDF für die Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen? - Wichtigste Infos

    • Event: Qualifikation für das Neujahrsspringen
    • Wettbewerb: Vierschanzentournee
    • Datum: 31. Dezember 2025
    • Uhrzeit: 16 Uhr
    • Ort: Olympiaschanze, Garmisch-Patenkirchen (Deutschland)
    • TV & Livestream: Eurosport, discovery+, DAZN, ZDF-Mediathek

  • Vierschanzentournee 2025/26: Preisgeld

    Art des ErfolgsPreisgeld
    Gesamtsieg Vierschanzentournee100.000 Schweizer Franken
    Sieg in einem Einzel‑Springen10.000 Schweizer Franken
    Sieg in der Qualifikation3.000 Schweizer Franken
    Gesamtes Preisgeld‑Volumen400.000 Schweizer Franken

