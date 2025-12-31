Skispringen heute live im Free TV und Live Stream: ARD oder ZDF für die Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen?

Die Qualifikation für das Neujahresspringen wird heute live im Fernsehen vom ZDF gezeigt. Im Rahmen des sportstudios geht es kurz vor dem ersten Absprung los. Auf zdf.de und in der Mediathek steht Euch außerdem ein kostenloser Livestream zur Verfügung. Dieser beginnt fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung.

Eine weitere Option den Vorlauf für den morgigen Wettbewerb in Garmisch-Patenkirchen live im Free-TV zu verfolgen ist Eurosport. Auch hier beginnt die Übertragung kurz vor dem ersten Springer. Der Livestream des Senders steht auf discovery+ abrufbereit, jedoch müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr den Stream ganz einfach über die App und Website verfolgen.