Ski Jumping - Milano Cortina 2026 Winter Olympics Day 3Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Skispringen bei Olympia (Großschanze Männer) heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder ZDF?

Am Samstag geht es im Skispringen der Männer auf der Großschanze um die Olympia-Medaillen. Welchen Sender Ihr einschalten müsst, um live dabei zu sein, erfahrt Ihr hier.

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo steht im Skispringen heute (Samstag, 14. Februar) das Springen der Männer von der Großschanze auf dem Programm.

Kann Philipp Raimund seinen Triumph von der Normalschanze vor einigen Tagen wiederholen und erneut Gold für Deutschland holen? Der 1. Durchgang beginnt am Samstag um 18.45 Uhr, die Entscheidung fällt dann wahrscheinlich gegen 20.30 Uhr.

Wichtig für alle Skisprung-Fans: Die ARD ist am Samstag der Olympia-Sender und überträgt das Männer-Springen von der Großschanze heute live im Free-TV sowie kostenlos im Live-Stream. Zudem könnt Ihr Skispringen bei Olympia heute auch bei Eurosport live im Free-TV sehen - oder Ihr schaut Euch das Springen bei DAZN an. Weitere Informationen gibt es in den nächsten Abschnitten.

  • Skispringen bei Olympia (Großschanze Männer) heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder ZDF? Die Übersicht

    EventOlympische Winterspiele 2026
    WettbewerbSkispringen Großschanze, Männer
    DatumSamstag, 14. Februar 2026
    Start 1. Durchgang18.45 Uhr
    Übertragung live im Free-TV
    • ARD
    • Eurosport
    Übertragung im Live-Stream
    • sportschau.de (kostenlos)
    • DAZN
  • Raimund OlympiaGetty Images

    Skispringen bei Olympia (Großschanze Männer) heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder ZDF?

    Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF wechseln sich bekanntlich mit der Übertragung von Olympia live im Free-TV ab. Am Samstag ist wie bereits erwähnt die ARD an der Reihe und überträgt im Rahmen der Sportschau, die von 9.30 Uhr bis 23.15 Uhr von den Winterspielen berichtet, auch das Skispringen der Männer.

    Tom Bartels wird das gesamte Springen gemeinsam mit dem Experten und ehemaligen Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald kommentieren, die ARD wird gegen 18.45 Uhr live vor Ort schalten. Zuvor ist ab 17.50 Uhr wie gewohnt am Samstagabend die Sportschau mit allen Zusammenfassungen der Samstagsspiele in der 1. und 2. Bundesliga geplant. Mittendrin switcht die ARD dann vorübergehend zum Olympia-Skispringen, bei dem die deutschen Medaillen-Hoffnungen Philipp Raimund und Felix Hoffmann für Furore sorgen wollen.

    Nach dem 1. Durchgang werden zunächst die Bundesliga-Zusammenfassungen fortgesetzt, zum 2. Durchgang des Männer-Springens von der Großschanze geht es dann um etwa 20 Uhr wieder zurück nach Predazzo, wo der Wettbewerb der besten Skispringer der Welt stattfindet.

    Die Übertragung live im TV bei der ARD ist ebenso kostenlos wie jene im Livestream auf sportschau.de. Mit Eurosport berichtet auch ein weiterer Free-TV-Sender ausführlich von Olympia 2026, auch hier könnt Ihr Skispringen heute natürlich frei empfangbar live sehen. Wenn Ihr im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr die Eurosport-Übertragung vom Skispringen übrigens auch darüber sehen und im Livestream mit fiebern.

  • Skispringen heute live, das Springen der Männer von der Großschanze in Free TV und Stream bei ARD und Eurosport: So lief das Springen von der Normalschanze

    PlatzSpringerPunkte
    1 (Gold)Philipp Raimund (Deutschland)274,1
    2 (Silber)Kacper Tomasiak (Polen)270,7
    3 (Bronze)Ren Nikaido (Japan)266,0
    3 (Bronze)Gregor Deschwanden (Schweiz)266,0
    5Valentin Foubert (Frankreich)263,3
    6Domen Prevc (Slowenien)261,8
    7Stephan Embacher (Österreich)261,2
    8Ryoyu Kobayashi (Japan)260,6
    9Johann Andre Forfang (Norwegen)259,8
    10Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegen)259,6
