Skispringen bei Olympia (Großschanze Männer) heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder ZDF?

Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF wechseln sich bekanntlich mit der Übertragung von Olympia live im Free-TV ab. Am Samstag ist wie bereits erwähnt die ARD an der Reihe und überträgt im Rahmen der Sportschau, die von 9.30 Uhr bis 23.15 Uhr von den Winterspielen berichtet, auch das Skispringen der Männer.

Tom Bartels wird das gesamte Springen gemeinsam mit dem Experten und ehemaligen Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald kommentieren, die ARD wird gegen 18.45 Uhr live vor Ort schalten. Zuvor ist ab 17.50 Uhr wie gewohnt am Samstagabend die Sportschau mit allen Zusammenfassungen der Samstagsspiele in der 1. und 2. Bundesliga geplant. Mittendrin switcht die ARD dann vorübergehend zum Olympia-Skispringen, bei dem die deutschen Medaillen-Hoffnungen Philipp Raimund und Felix Hoffmann für Furore sorgen wollen.

Nach dem 1. Durchgang werden zunächst die Bundesliga-Zusammenfassungen fortgesetzt, zum 2. Durchgang des Männer-Springens von der Großschanze geht es dann um etwa 20 Uhr wieder zurück nach Predazzo, wo der Wettbewerb der besten Skispringer der Welt stattfindet.

Die Übertragung live im TV bei der ARD ist ebenso kostenlos wie jene im Livestream auf sportschau.de. Mit Eurosport berichtet auch ein weiterer Free-TV-Sender ausführlich von Olympia 2026, auch hier könnt Ihr Skispringen heute natürlich frei empfangbar live sehen. Wenn Ihr im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr die Eurosport-Übertragung vom Skispringen übrigens auch darüber sehen und im Livestream mit fiebern.