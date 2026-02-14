Skispringen bei Olympia (Großschanze Männer) heute live im Free TV und Live Stream sehen: ARD oder ZDF?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo steht im Skispringen heute (Samstag, 14. Februar) das Springen der Männer von der Großschanze auf dem Programm.
Kann Philipp Raimund seinen Triumph von der Normalschanze vor einigen Tagen wiederholen und erneut Gold für Deutschland holen? Der 1. Durchgang beginnt am Samstag um 18.45 Uhr, die Entscheidung fällt dann wahrscheinlich gegen 20.30 Uhr.
Wichtig für alle Skisprung-Fans: Die ARD ist am Samstag der Olympia-Sender und überträgt das Männer-Springen von der Großschanze heute live im Free-TV sowie kostenlos im Live-Stream. Zudem könnt Ihr Skispringen bei Olympia heute auch bei Eurosport live im Free-TV sehen - oder Ihr schaut Euch das Springen bei DAZN an. Weitere Informationen gibt es in den nächsten Abschnitten.