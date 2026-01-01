Skispringen an Neujahr live: Wer zeigt / überträgt die Vierschanzentournee in Garmisch heute live im Free TV und Stream?

Auch heute ist das ZDF wieder im Einsatz und überträgt das Neujahrsspringen live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Lena Kesting ist als Moderatorin vor Ort in Garmisch-Patenkirchen, sie wird von Experte Severin Freund unterstützt. Am Kommentatorensessel nimmt Stefan Bier Platz. Den Livestream findet Ihr auf zdf.de und in der Mediathek.

Eine weitere Option im Free-TV ist Eurosport. Auch hier könnt Ihr die Vierschanzentournee live und kostenlos mitverfolgen. Der Livestream auf discovery+ hingegen ist nicht gratis, hierfür benötigt Ihr ein Abonnement. Auch für DAZN braucht Ihr ein Abo und dann könnt Ihr dort ebenso das Springen verfolgen.