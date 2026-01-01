Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Skispringen an Neujahr live: Wer zeigt / überträgt die Vierschanzentournee in Garmisch heute live im Free TV und Stream?

Im neuen Jahr steht sogleich der nächste Wettkampf der Vierschanzentournee in Garmisch-Patenkirchen an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei GOAL.

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen am heutigen Donnerstag, 1. Januar, ist der zweite Wettbewerb der laufenden Vierschanzentournee. Nach der gestrigen Qualifikation geht es heute um 14 Uhr auf der Olympiaschanze los. 

GOAL verrät Euch, wo das Springen live übertragen wird.

    Auch heute ist das ZDF wieder im Einsatz und überträgt das Neujahrsspringen live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Lena Kesting ist als Moderatorin vor Ort in Garmisch-Patenkirchen, sie wird von Experte Severin Freund unterstützt. Am Kommentatorensessel nimmt Stefan Bier Platz. Den Livestream findet Ihr auf zdf.de und in der Mediathek.

    Eine weitere Option im Free-TV ist Eurosport. Auch hier könnt Ihr die Vierschanzentournee live und kostenlos mitverfolgen. Der Livestream auf discovery+ hingegen ist nicht gratis, hierfür benötigt Ihr ein Abonnement. Auch für DAZN braucht Ihr ein Abo und dann könnt Ihr dort ebenso das Springen verfolgen.

    • Event: Neujahrsspringen
    • Wettbewerb: Vierschanzentournee
    • Datum: 1. Januar 2026
    • Uhrzeit: 14 Uhr
    • Ort: Olympiaschanze, garmisch-Patenkirchen (Deutschland)
    • TV & Livestream: Eurosport, discovery+, DAZN, ZDF

  • Vierschanzentournee 2025/26: Preisgeld

    Art des ErfolgsPreisgeld
    Gesamtsieg Vierschanzentournee100.000 Schweizer Franken
    Sieg in einem Einzel‑Springen10.000 Schweizer Franken
    Sieg in der Qualifikation3.000 Schweizer Franken
    Gesamtes Preisgeld‑Volumen400.000 Schweizer Franken

