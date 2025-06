Quincy Promes wird für viele Jahre ins Gefängnis müssen. Der ehemalige Ajax-Star wurde nun ausgeliefert.

Der ehemalige niederländische Fußball-Nationalspieler Quincy Promes ist nach seiner Verhaftung in Dubai per Privatjet an sein Heimatland ausgeliefert worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden.