Getty
Sir Jim Ratcliffe von Keir Starmer kritisiert, während der Premierminister die „beleidigende und falsche“ Tirade des Miteigentümers von Man Utd über Einwanderer scharf verurteilt.
Ratcliffe hält eine Tirade zum Thema Einwanderung
Der Petrochemie-Tycoon, der 2024 einen Anteil von 27 Prozent an United gekauft hatte, um die Kontrolle über den Fußballbetrieb des Vereins zu übernehmen, ging in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsredakteur von Sky News, Ed Conway, in die Offensive. Er sagte: „Man kann keine Wirtschaft haben, in der neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und eine enorme Zahl von Einwanderern ins Land kommt“, sagte er. „Ich meine, Großbritannien wurde kolonialisiert. Das kostet zu viel Geld.
Großbritannien wurde von Einwanderern kolonisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung Großbritanniens betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.“
Das Amt für nationale Statistik scheint Ratcliffes Behauptungen zu widersprechen und gibt an, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs im Jahr 2000 bei 58 Millionen lag. Die Bevölkerung wuchs von 67 Millionen im Jahr 2020 auf geschätzte 70 Millionen im Jahr 2024.
- AFP
Starmer fordert Ratcliffe auf, sich zu entschuldigen
Ratcliffe kritisierte in dem Interview auch Starmer und behauptete, der Premierminister sei „zu nett“ und das Land brauche einen Führer, der „bereit ist, für eine gewisse Zeit unbeliebt zu sein, um die großen Probleme zu lösen“. Er lobte den Reformführer Nigel Farage, der versprochen hat, illegale Migranten auszuweisen und die legale Migration deutlich zu reduzieren, und beschrieb ihn als „intelligenten Mann“ mit „guten Absichten“.
Ratcliffe räumte ein, dass er für seine Führung von United auf Widerstand gestoßen sei, darunter Kostensenkungsmaßnahmen, die zur Entlassung von mehr als 600 Mitarbeitern geführt hätten. Ratcliffe war auch für die Entscheidung verantwortlich, den Vertrag von Erik ten Hag als Trainer bis 2024 zu verlängern, um ihn dann vier Monate später zu entlassen. Außerdem entließ er Sportdirektor Dan Ashworth nach fünf Monaten im Amt und ignorierte dessen Vorbehalte gegenüber Ruben Amorim, der dann 14 Monate nach seiner Ernennung ebenfalls entlassen wurde.
„Nun, ich war bei Manchester United sehr unbeliebt, weil wir viele Veränderungen vorgenommen haben“, sagte er. „Aber meiner Meinung nach zum Besseren. Und ich denke, wir sehen langsam erste Anzeichen dafür, dass sich das im Fußballverein auszahlt. Aber Sie haben dieselben Probleme mit dem Land. Wenn Sie sich wirklich mit den großen Problemen der Einwanderung befassen wollen, mit Menschen, die lieber Sozialleistungen beziehen, als für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, wenn Sie sich damit befassen wollen, dann müssen Sie einige unpopuläre Maßnahmen ergreifen und Mut zeigen.“
Starmer reagierte umgehend auf Ratcliffe und bezeichnete dessen Äußerungen als „beleidigend und falsch“. Er fügte hinzu: „Großbritannien ist ein stolzes, tolerantes und vielfältiges Land. Jim Ratcliffe sollte sich entschuldigen.“
Farage antwortete auf Starmers Äußerungen mit den Worten: „Großbritannien hat eine beispiellose Masseneinwanderung erlebt, die den Charakter vieler Regionen unseres Landes verändert hat. Die Labour-Partei mag versuchen, dies zu ignorieren, aber Reform wird das nicht tun.“
Auch United-Fangruppen verurteilen Ratcliffe
Der Premierminister ist nicht der Einzige, der Ratcliffe für sein Sky-Interview kritisiert. Die United-Fangruppe „The 1958“, die zahlreiche Proteste gegen Ratcliffe wegen der Erhöhung der Ticketpreise sowie gegen die Mehrheitseigentümer, die Familie Glazer, organisiert hat, bezeichnete seine Äußerung als „unklug“.
„Wieder einmal eine totale Blamage, egal ob vor der Kamera oder im Interview“, erklärte die Gruppe in einer Stellungnahme. „Es ist schon schlimm genug, dass er sich zu den Problemen unseres Landes äußert, während er in Monaco lebt, um Steuern zu vermeiden. Besonders beunruhigend sind jedoch seine Kommentare zu Manchester United. Wenn seine Maßnahme zur Verbesserung darin besteht, einen Interimstrainer einzustellen, nachdem er die erste Wahl entlassen hat, weil es eine schlechte Entscheidung war, Amorim überhaupt einzustellen, dann ist das Urteil noch nicht gefällt.
Michael Carrick verdankt seine Form dem Glück, nicht einer durchdachten langfristigen Entwicklungsstrategie, und nichts davon ist ein Verdienst dieser Eigentümer. Es ist klar, dass der nächste Trainer das System wieder ändern wird. Wenn er nicht versteht, warum er unbeliebt ist, dann ist er völlig verblendet. Er hat den Kontakt zu den Kernfans, die unseren Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist, völlig verloren. Diese Aussage ist in vielerlei Hinsicht und für alle Fans, die zu den Spielen gehen, besorgniserregend.“
- Getty Images Sport
Man Utd „basiert auf Vielfalt“
Der Muslim Supporters Club von Manchester United erklärte, er sei „zutiefst besorgt” über Ratcliffes Äußerungen. In seiner Stellungnahme hieß es: „Der Begriff ‚kolonisiert’ ist nicht neutral, sondern spiegelt eine Sprache wider, die häufig in rechtsextremen Narrativen verwendet wird, um Migranten als Eindringlinge und demografische Bedrohung darzustellen. Eine solche Rhetorik hat reale Konsequenzen. In Großbritannien hat die Zahl der Hassverbrechen in den letzten Jahren stetig zugenommen, darunter auch Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, rassistisch motivierte Angriffe und Feindseligkeit gegenüber Migranten und Menschen mit anderer Hautfarbe.
Manchester United ist ein globaler Verein, der auf Vielfalt basiert – auf Spielern, Mitarbeitern und Fans mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichem Glauben und unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit. Die Stärke unseres Vereins und unseres Landes liegt in dieser Vielfalt.“
Die Anti-Rassismus-Organisation im Fußball „Kick It Out“ erklärte: „Die Äußerungen von Sir Jim Ratcliffe sind skandalös und spalten die Gesellschaft in einer Zeit, in der der Fußball so viel dazu beiträgt, Gemeinschaften zusammenzubringen. Abgesehen von den ungenauen Zahlen, die er genannt hat, sollte man ihn daran erinnern, dass Manchester United eine vielfältige Fangemeinde hat und in einer Stadt spielt, deren kulturelle Geschichte durch Einwanderer bereichert wurde. Diese Art von Sprache und Führung hat im englischen Fußball keinen Platz, und wir glauben, dass die meisten Fans das genauso sehen.“
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung