Ratcliffe kritisierte in dem Interview auch Starmer und behauptete, der Premierminister sei „zu nett“ und das Land brauche einen Führer, der „bereit ist, für eine gewisse Zeit unbeliebt zu sein, um die großen Probleme zu lösen“. Er lobte den Reformführer Nigel Farage, der versprochen hat, illegale Migranten auszuweisen und die legale Migration deutlich zu reduzieren, und beschrieb ihn als „intelligenten Mann“ mit „guten Absichten“.

Ratcliffe räumte ein, dass er für seine Führung von United auf Widerstand gestoßen sei, darunter Kostensenkungsmaßnahmen, die zur Entlassung von mehr als 600 Mitarbeitern geführt hätten. Ratcliffe war auch für die Entscheidung verantwortlich, den Vertrag von Erik ten Hag als Trainer bis 2024 zu verlängern, um ihn dann vier Monate später zu entlassen. Außerdem entließ er Sportdirektor Dan Ashworth nach fünf Monaten im Amt und ignorierte dessen Vorbehalte gegenüber Ruben Amorim, der dann 14 Monate nach seiner Ernennung ebenfalls entlassen wurde.

„Nun, ich war bei Manchester United sehr unbeliebt, weil wir viele Veränderungen vorgenommen haben“, sagte er. „Aber meiner Meinung nach zum Besseren. Und ich denke, wir sehen langsam erste Anzeichen dafür, dass sich das im Fußballverein auszahlt. Aber Sie haben dieselben Probleme mit dem Land. Wenn Sie sich wirklich mit den großen Problemen der Einwanderung befassen wollen, mit Menschen, die lieber Sozialleistungen beziehen, als für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, wenn Sie sich damit befassen wollen, dann müssen Sie einige unpopuläre Maßnahmen ergreifen und Mut zeigen.“

Starmer reagierte umgehend auf Ratcliffe und bezeichnete dessen Äußerungen als „beleidigend und falsch“. Er fügte hinzu: „Großbritannien ist ein stolzes, tolerantes und vielfältiges Land. Jim Ratcliffe sollte sich entschuldigen.“

Farage antwortete auf Starmers Äußerungen mit den Worten: „Großbritannien hat eine beispiellose Masseneinwanderung erlebt, die den Charakter vieler Regionen unseres Landes verändert hat. Die Labour-Partei mag versuchen, dies zu ignorieren, aber Reform wird das nicht tun.“