Sir Jim Ratcliffe sieht sich nach der außergewöhnlichen Tirade des Miteigentümers von Man Utd über die „Kolonisierung durch Einwanderer” mit heftigen Reaktionen konfrontiert.
Ratcliffes erstaunliche Tirade
Ratcliffe sprach mitSky News und stellte die erstaunliche Behauptung auf, dass Großbritannien „von Einwanderern kolonisiert“ worden sei.
Er sagte: „Man kann keine Wirtschaft haben, wenn neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonisiert. Das kostet zu viel Geld.
Großbritannien wurde von Einwanderern kolonisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung Großbritanniens betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.”
Ratcliffe irrt sich, denn laut dem Amt für nationale Statistik betrug die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs Mitte 2020 67 Millionen und wird für 2024 auf 70 Millionen geschätzt. Das letzte Jahr, in dem Ratcliffes Behauptung zutreffen könnte, ist 2000, als die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs auf 58,9 Millionen geschätzt wurde.
Es überrascht vielleicht nicht, dass Ratcliffe auch seine Unterstützung für den Reform-Vorsitzenden Nigel Farage zum Ausdruck brachte und hinzufügte: „Ich halte Nigel für einen intelligenten Mann, und ich glaube, er hat gute Absichten. Aber in gewisser Weise könnte man genau das Gleiche über Keir Starmer sagen. Ich denke, es braucht jemanden, der bereit ist, für eine gewisse Zeit unbeliebt zu sein, um die großen Probleme zu lösen.“
Ratcliffe lebt in Monaco.
Ratcliffe ist sich der Popularität von Man Utd bewusst
Ratcliffe hat drastische Kürzungen in Old Trafford vorgenommen, wodurch zahlreiche Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben, während der Verein regelmäßig Millionen auf dem Transfermarkt ausgegeben hat.
Zu seiner Beliebtheit in Old Trafford sagte er: „Ich habe so etwas schon öfter im Fußballverein erlebt. Wenn man schwierige Entscheidungen trifft, die wir bei Manchester United für notwendig hielten ... wir waren überzeugt, dass es die richtigen Entscheidungen waren. Aber man wird dadurch für eine Weile sehr unbeliebt.“
Er fügte hinzu: „Nun, ich war bei Manchester United sehr unbeliebt, weil wir viele Veränderungen vorgenommen haben. Aber meiner Meinung nach zum Besseren. Und ich denke, wir sehen langsam erste Anzeichen dafür, dass sich das im Fußballverein auszahlt.
Aber im Land hat man dieselben Probleme. Wenn man sich wirklich mit den großen Themen wie Einwanderung und Menschen, die lieber Sozialleistungen beziehen, als zu arbeiten, auseinandersetzen will, dann muss man einige unpopuläre Entscheidungen treffen und Mut beweisen.“
Negative Reaktionen in den sozialen Medien
Die Fans haben sich wegen seiner Kommentare bereits gegen Ratcliffe gewandt.
@JibbaJabb antwortete auf Skys Beitrag: „Das wird bei den ausländischen Spielern seines #mufc-Teams sicher gut ankommen. Was für ein Idiot.“
@MarillionMark sagte: „Ein steuerhinterziehender Migrant aus Monaco, der absoluten Unsinn redet und alle Fakten und Zahlen falsch versteht. Man sieht jetzt, wie wenig Respekt er für die loyalen, fleißigen Mitarbeiter von United hatte, von denen einige seit Jahrzehnten dort gearbeitet hatten. Der Mann ist der pure Abschaum!“
@Mugs7 fügte hinzu: „Er beschwert sich, dass zu viele Menschen Sozialleistungen beziehen, aber er hat in zwei Jahren bei United 450 Menschen entlassen! Er selbst lebt im Ausland in den Steueroasen Monaco und Schweiz. United gehört auch Amerikanern. Das ergibt doch keinen Sinn.“
@NinaMc789 sagte: „Dann ist es ja gut, dass Sir Grim nicht hier lebt! Schreckliche Kommentare.“
@Peteholly1971 schlussfolgerte : „Jims Gehirn ist von Brei besetzt.“
Was kommt als Nächstes?
United tritt am Montag gegen Everton an. Es ist unklar, ob Ratcliffe das Spiel besuchen wird. Der Verein liegt derzeit unter Interimstrainer Michael Carrick auf dem vierten Platz der Premier League-Tabelle. Derzeit hat er einen Punkt Vorsprung vor Chelsea auf Platz fünf und liegt elf Punkte hinter dem aktuellen Tabellenführer Arsenal.
