Sir Jim Ratcliffe sieht sich nach der außergewöhnlichen Tirade des Miteigentümers von Man Utd über die „Kolonisierung durch Einwanderer” mit heftigen Reaktionen konfrontiert.

Ratcliffe sprach mitSky News und stellte die erstaunliche Behauptung auf, dass Großbritannien „von Einwanderern kolonisiert“ worden sei.

Er sagte: „Man kann keine Wirtschaft haben, wenn neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonisiert. Das kostet zu viel Geld.

Großbritannien wurde von Einwanderern kolonisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung Großbritanniens betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.”

Ratcliffe irrt sich, denn laut dem Amt für nationale Statistik betrug die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs Mitte 2020 67 Millionen und wird für 2024 auf 70 Millionen geschätzt. Das letzte Jahr, in dem Ratcliffes Behauptung zutreffen könnte, ist 2000, als die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs auf 58,9 Millionen geschätzt wurde.

Es überrascht vielleicht nicht, dass Ratcliffe auch seine Unterstützung für den Reform-Vorsitzenden Nigel Farage zum Ausdruck brachte und hinzufügte: „Ich halte Nigel für einen intelligenten Mann, und ich glaube, er hat gute Absichten. Aber in gewisser Weise könnte man genau das Gleiche über Keir Starmer sagen. Ich denke, es braucht jemanden, der bereit ist, für eine gewisse Zeit unbeliebt zu sein, um die großen Probleme zu lösen.“

Ratcliffe lebt in Monaco.