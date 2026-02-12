Getty Images Sport
Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von Manchester United, entschuldigt sich für seine Wortwahl, die einige Menschen beleidigt hat, nachdem er sich zu Migranten geäußert hatte
Ratcliffe soll sich entschuldigen
Der milliardenschwere Miteigentümer von Manchester United, der in Monaco lebt, wurde aufgefordert, sich zu entschuldigen, nachdem er in einem Interview mit Sky News gesagt hatte: „Man kann keine Wirtschaft haben, wenn neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonialisiert. Das kostet zu viel Geld. Großbritannien wurde wirklich von Einwanderern kolonialisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.“
Starmer bezeichnete Ratcliffes Äußerungen als „beleidigend und falsch“ und forderte den Miteigentümer von Manchester United auf, sich zu entschuldigen. Auch Burnham äußerte sich zu Ratcliffes Worten, bezeichnete sie als „unzutreffend, beleidigend und aufwieglerisch“ und forderte den 73-Jährigen auf, seine Äußerungen zurückzunehmen.
Ratcliffe gibt Erklärung ab
Ratcliffe hat nun eine Erklärung abgegeben, in der es heißt: „Es tut mir leid, dass meine Wortwahl einige Menschen in Großbritannien und Europa beleidigt und Besorgnis ausgelöst hat, aber es ist wichtig, das Thema einer kontrollierten und gut gesteuerten Einwanderung anzusprechen, die das Wirtschaftswachstum unterstützt. Meine Äußerungen fielen im Rahmen der Beantwortung von Fragen zur britischen Politik auf dem European Industry Summit in Antwerpen, wo ich über die Bedeutung von Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen, Qualifikationen und Fertigung im Vereinigten Königreich sprach. Ich wollte damit betonen, dass Regierungen die Migration parallel zu Investitionen in Qualifikationen, Industrie und Arbeitsplätze steuern müssen, damit langfristiger Wohlstand allen zugutekommt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir eine offene Debatte über die Herausforderungen führen, denen das Vereinigte Königreich gegenübersteht.“
FA überprüft Kommentare
Laut The Athletic prüft der Fußballverband derzeit Ratcliffes Äußerungen auf einen möglichen Regelverstoß. Die Regeln des Fußballverbands besagen, dass „Teilnehmer“ – darunter auch Ratcliffe als Direktor von Manchester United – im besten Interesse des Sports handeln und unangemessenes oder rufschädigendes Verhalten vermeiden müssen.
Unterdessen hat sich Finanzministerin Rachel Reeves als jüngste Politikerin zu Wort gemeldet, um Ratcliffe zu kritisieren. Sie sagte gegenüber Reportern: „Was Jim Ratcliffe gesagt hat, war inakzeptabel, es war ehrlich gesagt widerwärtig, und er sollte sich für seine Äußerungen entschuldigen. Jim Ratcliffe kann für sich selbst sprechen, aber die Kommentare, die er gestern gemacht hat, waren inakzeptabel. Unser Land profitiert enorm von seiner Vielfalt, das sehen wir in unseren Unternehmen, das sehen wir an unseren Universitäten, das sehen wir in unserem kulturellen Leben. Wir sind reicher wegen der Vielfalt unseres Landes.“
Was kommt als Nächstes?
Auch der Manchester United Supporters' Trust (MUST) hat in den sozialen Medien auf Ratcliffes Äußerungen reagiert und gepostet: „Manchester United gehört allen seinen Fans. Kein Fan sollte sich aufgrund seiner Hautfarbe, Religion, Nationalität oder Herkunft davon ausgeschlossen fühlen, den Verein zu verfolgen oder zu unterstützen. Kommentare von Führungskräften des Vereins sollten die Inklusion erleichtern, nicht erschweren. Hier geht es nicht um Politik, sondern darum, sicherzustellen, dass die Verantwortlichen von Manchester United so handeln, dass sie die Fans vereinen, anstatt einen Teil unserer Fangemeinde auszugrenzen.“
Die Saga kommt zu einer Zeit, in der Manchester United Ruben Amorim durch Michael Carrick als Trainer ersetzt hat und seit fünf Spielen ungeschlagen ist, wodurch der Verein wieder unter die ersten vier der Premier League vorgerückt ist. Das nächste Spiel der Red Devils findet am 23. Februar in der Premier League gegen Everton statt.
