Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von Manchester United, entschuldigt sich für seine Wortwahl, die einige Menschen beleidigt hat, nachdem er sich zu Migranten geäußert hatte

Der milliardenschwere Miteigentümer von Manchester United, der in Monaco lebt, wurde aufgefordert, sich zu entschuldigen, nachdem er in einem Interview mit Sky News gesagt hatte: „Man kann keine Wirtschaft haben, wenn neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonialisiert. Das kostet zu viel Geld. Großbritannien wurde wirklich von Einwanderern kolonialisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.“

Starmer bezeichnete Ratcliffes Äußerungen als „beleidigend und falsch“ und forderte den Miteigentümer von Manchester United auf, sich zu entschuldigen. Auch Burnham äußerte sich zu Ratcliffes Worten, bezeichnete sie als „unzutreffend, beleidigend und aufwieglerisch“ und forderte den 73-Jährigen auf, seine Äußerungen zurückzunehmen.