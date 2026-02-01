Sind die Bemühungen des BVB vergeblich? Karim Adeyemi denkt offenbar über Abschied von Borussia Dortmund nach

In diesem Zusammenhang wurden zuletzt mehrfach der FC Chelsea und Manchester United als mögliche Abnehmer gehandelt, bislang allerdings ohne konkrete Fortschritte.

Auch in den Gesprächen mit Dortmund gibt es derzeit Hindernisse. Adeyemis Berater Jorge Mendes drängt demnach im Falle einer Vertragsverlängerung auf die Aufnahme einer Ausstiegsklausel. Da ein entsprechender Passus im aktuellen Angebot des BVB nicht vorgesehen ist, kommen die Verhandlungen momentan nicht voran.