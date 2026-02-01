Die Zukunft von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund über 2027 hinaus ist weiter ungeklärt. Wie die Bild schreibt, richtet der 24-Jährige seinen Blick weiterhin ins Ausland und liebäugelt insbesondere mit einem Wechsel in die englische Premier League.
Sind die Bemühungen des BVB vergeblich? Karim Adeyemi denkt offenbar über Abschied von Borussia Dortmund nach
Adeyemi wird bei Chelsea und ManUnited gehandelt
In diesem Zusammenhang wurden zuletzt mehrfach der FC Chelsea und Manchester United als mögliche Abnehmer gehandelt, bislang allerdings ohne konkrete Fortschritte.
Auch in den Gesprächen mit Dortmund gibt es derzeit Hindernisse. Adeyemis Berater Jorge Mendes drängt demnach im Falle einer Vertragsverlängerung auf die Aufnahme einer Ausstiegsklausel. Da ein entsprechender Passus im aktuellen Angebot des BVB nicht vorgesehen ist, kommen die Verhandlungen momentan nicht voran.
- AFP
Verlängert Adeyemi mit einer Ausstiegsklausel beim BVB?
Zuletzt hieß es in der Sport Bild, dass die BVB-Verantwortlichen für eine Verlängerung von Adeyemi genau diesen besonderen Schritt gehen wollen. Demnach plant der BVB, den Nationalspieler mit einer Ausstiegsklausel auszustatten, falls dieser nur mit dieser Exit-Option ein neues Arbeitspapier bei den Schwarzgelben unterschreiben will.
Zuvor hatte die bereits Bild berichtet, dass Adeyemi den Klub eigentlich gerne verlassen würde, "um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen". Zudem liebäugelt Adeyemis Frau, die Rapperin Loredana, angeblich mit einem Umzug in eine europäische Metropole.
