Erling Haaland produziert Tore am laufenden Band. So auch am Sonntag in der Nations League gegen Kasachstan.

Erling Haaland hat beim 5:0 Norwegens in der Nations League gegen Kasachstan am Sonntag seinen 25. Hattrick seiner Karriere erzielt. Diese beeindruckende Marke erreichte der Stürmer von Manchester City mit erst 24 Jahren. Artikel wird unten fortgesetzt