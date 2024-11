C. Eriksen

Seit Jahren gleicht der Kader von Manchester United einer Baustelle. Der neue Trainer Ruben Amorim muss nun einige schwierige Entscheidungen treffen.

Lange hielt Manchester United trotz ausbleibendem Erfolg an Trainer Erik ten Hag fest. Nun soll der von Sporting Lissabon verpflichtete Portugiese Ruben Amorim United wieder in die Erfolgsspur führen. Gleichzeitig muss der neue Coach sich ein Bild darüber machen, auf welche Spieler er mittelfristig setzt und wer in Manchester nicht mehr gebraucht wird. Laut Mirror ist die Zukunft von sieben Spielern offen.