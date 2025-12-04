Sieben Niederlagen in zehn Spielen, aber: Ein Aufeinandertreffen mit Thomas Müller dürfte Lionel Messi noch immer schlaflose Nächste bereiten

Aber Inter Miami ist eben vor allem Messi. Und der 38 Jahre alte Argentinier wird beim Gedanken an Thomas Müller unweigerlich an einige der bittersten Niederlagen seiner großartigen Karriere erinnert. In zehn Duellen mit Müller hatte der siebenmalige Weltfußballer bisher gleich sieben Mal das Nachsehen.

Vor allem die Pleite am 13. Juli 2014 im WM-Finale gegen Deutschland (0:1 n.V.) dürfte Messi noch immer schlaflose Nächte bereiten. Dazu stehen ein krachendes 0:4 im WM-Viertelfinale 2010 in der "Schreckens"-Bilanz des Argentiniers gegen Müller genauso wie ein blamables 2:8 im Viertelfinale der Champions League 2020 oder ein 0:4 im Halbfinale der Königsklasse 2013 mit Barcelona gegen den FC Bayern.

Nun will der Deutsche erneut zum Partycrasher für Messi werden. Nach dem Halbfinale gegen San Diego FC (3:1) sei sofort klar gewesen: "Job is not done. Ein Schritt fehlt noch", so Müller: "Das hat mir gefallen. So kenne ich das vom FC Bayern – ein Halbfinale ist ganz nett, aber es geht logischerweise immer um die ganze Wurscht."