Der ehemalige Trainer des FC Bayern, Jürgen Klinsmann, hat sich vom derzeitigen Erfolgslauf der Münchner äußerst beeindruckt gezeigt.
"Sie waren sehr verbittert": Jürgen Klinsmann mit ungewöhnlicher Erklärung für derzeitige Form des FC Bayern München
Klinsmann: "Sind mit einem extremen Hunger in die Saison gestartet"
"Sie sind mit einem extremen Hunger in die Saison gestartet. Sie wollen beweisen, dass sie das beste Team in Europa sind, sie wollen in diesem Jahr Titel gewinnen, sind sehr, sehr entschlossen", erklärte der 61-Jährige in einem Interview mit ESPN, angesprochen auf die diesjährigen Champions-League-Chancen des FCB.
Allen voran das maue Abschneiden im vergangenen Jahr, als man im Viertelfinale an Inter Mailand scheiterte, hätte die Bayern hungrig gemacht: "Wenn man auf das Ende der letzten CL-Saison zurückblickt, haben sie nicht das Finale erreicht. Sie mussten das Endspiel zwischen PSG und Inter Mailand im eigenen Stadion verfolgen. Das hat sie wütend gemacht", so Klinsmann.
Ein weiterer Faktor sei laut dem ehemaligen Bundestrainer auch die Klub-WM im Sommer in den USA: "Sie fuhren zur Klub-Weltmeisterschaft und hatten das Viertelfinale gegen Paris in Atlanta. Ich war bei dem Spiel im Stadion, als sie verloren und Musiala sich bei dem Vorfall mit Donnarumma verletzte. Sie waren sehr verbittert."
Bayern feiert 16 Siege aus den ersten 16 Saisonspielen
Die Bayern starteten mit 16 Siegen aus 16 Pflichtspielen in die Saison 2025/26. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League steht man auf Rang eins der Tabelle, im DFB-Pokal zog Vincent Kompanys Mannschaft souverän ins Achtelfinale ein.
Der aktuelle Lauf sei beeindruckend, so Klinsmann, der vor allem mit dem Auftritt unter der Woche in Paris Respekt zollte: "Sie waren dominant, sie haben sich ihre Chancen erarbeitet. Sie hätten vor der Halbzeit schon vier oder fünf Tore erzielen können." Letztlich hätte der FCB trotz der Roten Karte von Luis Diaz "verdient gewonnen".
Ein Sonderlob bekam Trainer Kompany, der sein Team perfekt auf seinen Fußball eingestellt habe. "Das war das Bayern-Team, das man unter der Führung von Vincent Kompany kennt. Jeder einzelne Spieler weiß genau, was sein Job auf dem Spielfeld ist. Sie sind sehr entschlossen, gut in Form und arbeiten als Team. Einer hilft dem anderen", so Klinsmann.
FC Bayern München: Die Statistik
- Spiele: 16
- Siege: 16
- Unentschieden: 0
- Niederlagen: 0
- Tore: 56:11