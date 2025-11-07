"Sie waren sehr verbittert": Jürgen Klinsmann mit ungewöhnlicher Erklärung für derzeitige Form des FC Bayern München

"Sie sind mit einem extremen Hunger in die Saison gestartet. Sie wollen beweisen, dass sie das beste Team in Europa sind, sie wollen in diesem Jahr Titel gewinnen, sind sehr, sehr entschlossen", erklärte der 61-Jährige in einem Interview mit ESPN, angesprochen auf die diesjährigen Champions-League-Chancen des FCB.

Allen voran das maue Abschneiden im vergangenen Jahr, als man im Viertelfinale an Inter Mailand scheiterte, hätte die Bayern hungrig gemacht: "Wenn man auf das Ende der letzten CL-Saison zurückblickt, haben sie nicht das Finale erreicht. Sie mussten das Endspiel zwischen PSG und Inter Mailand im eigenen Stadion verfolgen. Das hat sie wütend gemacht", so Klinsmann.

Ein weiterer Faktor sei laut dem ehemaligen Bundestrainer auch die Klub-WM im Sommer in den USA: "Sie fuhren zur Klub-Weltmeisterschaft und hatten das Viertelfinale gegen Paris in Atlanta. Ich war bei dem Spiel im Stadion, als sie verloren und Musiala sich bei dem Vorfall mit Donnarumma verletzte. Sie waren sehr verbittert."