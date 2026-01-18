Sie sind beschämt! Friedenspreis für Donald Trump sorgt bei FIFA wohl für Unmut

FIFA-Chef Gianni Infantino hatte den Friedenspreis kurz vor der WM-Auslosung im Dezember ins Leben gerufen. Offiziell ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien und durch wen die Entscheidung für den Preisträger getroffen wird. Menschenrechtsgruppen übten scharfe Kritik. Zuvor hatte Infantino Trump vergeblich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Der Guardian-Bericht folgt auf die US-Angriffe auf Venezuela, die Gefangennahme des Machthabers Nicolás Maduro sowie Trumps Übernahmepläne für Grönland.

Infantino pflegt im Vorfeld der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) eine enge Beziehung zu Trump. Die Vorbereitung und das Turnier seien eine "sehr heikle" und "schwierige" Angelegenheit, sagte dem Bericht zufolge ein hochrangiger, nicht namentlich genannter FIFA-Mitarbeiter.