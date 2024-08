Nach einem Unentschieden macht Mourinho klar, dass er will, dass sein Team mit allen Tricks für den Erfolg arbeitet.

José Mourinho, neuer Trainer von Fenerbahce, hat nach den ersten Wochen in der Türkei eine erste Zwischenbilanz gezogen und zugegeben, dass er sich an die Kultur des Landes sowie die Fußballkultur in der Süper Lig gewöhnen müsse. Gleichzeitig forderte er sein Team auf, mit allen Tricks für den Sieg zu arbeiten.

Die Kommentare machte Mourinho, nachdem sein Team am Samstag durch ein Gegentor in der 95. Minute noch den Ausgleich beim 2:2 in Göztepe kassiert hatte.