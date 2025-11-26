"Sie können ihre Schlüsse ziehen": Leihspieler des FC Bayern wird kritisiert

Silva habe sich also auch im Trainingsbetrieb deutlich mehr vom 18-Jährigen erhofft - bisher kam Kusi-Asare lediglich einmal gegen Newcastle United in der 90. Minute von der Bank, während er noch nie in der Startelf stand. "Wenn man Entscheidungen trifft, geht es darum, wie weit er im Vergleich zu anderen ist", analysierte der Fulham-Coach und stellte fest: "Ich denke, Sie können ihre Schlüsse aus meinen Worten ziehen. Wenn er in dieser Phase der Saison nicht spielt, dann ist er in dieser Phase seiner Entwicklung nicht bereit dazu."