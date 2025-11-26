Vier Millionen Euro hat der FC Bayern München im Sommer vom FC Fulham erhalten und im Gegenzug Jonah Kusi-Asare zu den Engländern ziehen lassen. Mithilfe dieser Leihe sollte die schwedische Nachwuchshoffnung Spielzeit sammeln und sich weiterentwickeln. Mittlerweile scheint der Stürmer in London jedoch auf komplett verlorenen Posten zu sein. Trainer Marco Silva baut nicht auf ihn.
"Sie können ihre Schlüsse ziehen": Leihspieler des FC Bayern wird kritisiert
Fulham-Trainer über Jonah Kusi-Asare: "Nicht genügend Erwachsenenfußball gespielt"
Vielmehr setzte es nun deutliche Worte des Teammanagers: "Als wir ihn verpflichteten, sahen wir natürlich gewisse Dinge in ihm. Er hat Fähigkeiten, die für einen Stürmer wichtig sind - Ich weiß, dass er von einem großen Klub kommt, aber er hat schlicht nicht genügend Erwachsenenfußball gespielt, bevor er zu uns kam."
Kusi-Asare im Vergleich zu anderen Fulham-Spielern hintendran
Silva habe sich also auch im Trainingsbetrieb deutlich mehr vom 18-Jährigen erhofft - bisher kam Kusi-Asare lediglich einmal gegen Newcastle United in der 90. Minute von der Bank, während er noch nie in der Startelf stand. "Wenn man Entscheidungen trifft, geht es darum, wie weit er im Vergleich zu anderen ist", analysierte der Fulham-Coach und stellte fest: "Ich denke, Sie können ihre Schlüsse aus meinen Worten ziehen. Wenn er in dieser Phase der Saison nicht spielt, dann ist er in dieser Phase seiner Entwicklung nicht bereit dazu."
Kusi-Asare: Vier Einsatzminuten beim FC Bayern
Selbstverständlich ergibt dies eine Situation, die sich keine der drei Parteien wünschen konnte. Besonders der FC Bayern hat sich aber deutlich mehr von der Leihe erhofft - immerhin haben die Münchner im Winter 2024 kolportierte dreieinhalb Millionen Euro an den Stockholmer Klub AIK überwiesen, um Kusi-Asare zu bekommen. Selbst beim Rekordmeister stand der Schwede bislang lediglich vier Minuten auf dem Feld. Die Engländer dürften derzeit allerdings kaum Interesse daran haben, den Torjäger langfristig zu binden.
Pflichtspielminuten von Jonah Kusi-Asare:
- Bundesliga: 4
- DFB-Pokal: 0
- Premier League: 1
- EFL-Cup: 16