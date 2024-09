Der Franzose hätte auf dem Weg zum zweiten Tor gegen die Schwaben leichtes Spiel gehabt. Endrick aber legte ihm die Kugel nicht auf.

Endricks Treffer in der Schlussphase des Sieges zum Champions-League-Auftakt gegen den VfB Stuttgart (3:1) lieferte in dieser Woche jede Menge Gesprächsstoff. Eine Aufnahme von Superstar Kylian Mbappé in jener Situation zeigt dabei, dass der Franzose keineswegs sauer auf seinen jungen Sturmkollegen war.