"Sie brauchen fünf Bälle, um zu spielen!" Uli Hoeneß hat Mitleid für "armen" Florian Wirtz bei Liverpool

Neben Wirtz (125 Millionen) verpflichtete Liverpool auch noch Alexander Isak (145 Millionen), Hugo Ekitike (95 Millionen), Jeremy Frimpong (40 Millionen), Milos Kerkez (46 Millionen und Giovanni Leoni (31 Millionen), der sportliche Ertrag dafür ist bislang äußerst überschaubar, weil bei Liverpool mittlerweile nach Hoeneß' Meinung nur noch "Superstars" und "Häuptlinge" und keine "Arbeiter" mehr spielten

"Ich habe es schon mal gesagt: Sie brauchen bald fünf Bälle, um zu spielen, weil die Stars ihn alle für sich haben wollen", spottete Hoeneß: "Armer Florian Wirtz, er bekommt den Ball einfach nicht, weil Salah und Szoboszlai und all die anderen nur für sich spielen wollen."

Ernstgemeintes Mitleid - oder auch ein Seitenhieb für den deutschen Nationalspieler? Immerhin gab Wirtz dem deutschen Rekordmeister im vergangenen Transfer-Sommer einen äußerst schmerzhaften Korb - womöglich einen der größten der jüngeren Vergangenheit. Hoeneß höchstpersönlich hatte sich monatelang für eine Verpflichtung des nun 22 Jahre alten Ausnahmespielers stark gemacht. Sowohl medial als auch hinter den Kulissen.