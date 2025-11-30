"Sie brauchen fünf Bälle, um zu spielen!" Uli Hoeneß hat Mitleid für "armen" Florian Wirtz bei Liverpool

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Mitleid für Florian Wirtz nach dessen unbefriedigendem Start beim FC Liverpool geäußert und die seiner Meinung nach großen Probleme der Reds schonungslos offen gelegt.
"Der arme Flo Wirtz", sagte Hoeneß am Sonntagabend während einer Talkrunde bei den Power Days in der Münchener Olympiahalle mit Blick auf die angespannte Lage bei den Reds, die erst am kurz vor Hoeneß' Auftritt einen Befreiungsschlag gegen West Ham United (2:0) nach drei desaströsen Pleiten in Folge landeten.
"Sie haben 500 Millionen Euro ausgegeben und erleben eine desaströse Saison", betonte Hoeneß etwas spöttisch mit Blick auf die überdimensionalen Transferausgaben der Reds und die aktuelle sportliche Krise an der Anfield Road. Liverpool verlor bereits sechs Spiele in der Premier League und hat neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal, auch in der Königsklasse setzte es bereits zwei Pleiten und im League Cup folgte ein deutliches Viertrundenaus gegen Crystal Palace (0:3).
Hoeneß: Wirtz bei Liverpool? "Er bekommt den Ball einfach nicht!"
Neben Wirtz (125 Millionen) verpflichtete Liverpool auch noch Alexander Isak (145 Millionen), Hugo Ekitike (95 Millionen), Jeremy Frimpong (40 Millionen), Milos Kerkez (46 Millionen und Giovanni Leoni (31 Millionen), der sportliche Ertrag dafür ist bislang äußerst überschaubar, weil bei Liverpool mittlerweile nach Hoeneß' Meinung nur noch "Superstars" und "Häuptlinge" und keine "Arbeiter" mehr spielten
"Ich habe es schon mal gesagt: Sie brauchen bald fünf Bälle, um zu spielen, weil die Stars ihn alle für sich haben wollen", spottete Hoeneß: "Armer Florian Wirtz, er bekommt den Ball einfach nicht, weil Salah und Szoboszlai und all die anderen nur für sich spielen wollen."
Ernstgemeintes Mitleid - oder auch ein Seitenhieb für den deutschen Nationalspieler? Immerhin gab Wirtz dem deutschen Rekordmeister im vergangenen Transfer-Sommer einen äußerst schmerzhaften Korb - womöglich einen der größten der jüngeren Vergangenheit. Hoeneß höchstpersönlich hatte sich monatelang für eine Verpflichtung des nun 22 Jahre alten Ausnahmespielers stark gemacht. Sowohl medial als auch hinter den Kulissen.
Florian Wirtz entscheidet sich gegen den FC Bayern und Uli Hoeneß
Zum 125. Geburtstag der Münchner in der vergangenen Saison wünschte sich Hoeneß passenderweise öffentlichkeitswirksam die Rückeroberung der Meisterschale - und einen Wirtz-Transfer. "Ich habe das ja schon öfter gesagt: Dann würde ich mir den Florian Wirtz wünschen", hatte Hoeneß damals gesagt. Am Ende gingen trotz seiner Bemühungen und vieler Gespräche mit Vater und Berater Hans Wirtz nur 50 Prozent seiner Geburtstagswünsche in Erfüllung.
Denn Wirtz entschied sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern, und für das Abenteuer England. Als sich dies im Mai andeutete soll dies Hoeneß und auch Karl-Heins Rummenigge regelrecht schockiert haben. Einem SZ-Bericht zufolge seien die Bayern-Granden "vor Schreck vom Hocker gefallen", als sie von der Reise des Spielers nach England erfuhren.
Demnach habe man von den Eltern des Leverkuseners zwei Wochen zuvor eine Art Zusage bekommen und diese gleichgesetzt mit einer Zusage des Sohnes. Daraufhin soll der FCB den Fuß vom Gas genommen haben - mit am Ende fatalen Folgen.
Florian Wirtz bei Liverpool in der Krise - FC Bayern laut Uli Hoeneß weltklasse
Doch während die Bayern nach Meinung von Hoeneß ohne Wirtz zu den "besten drei bis fünf Mannschaften der Welt" zählen, einen historisch guten Start in die Saison erwischten und in der Champions League nur von der aktuell besten Defensive Europas von Arsenal gestoppt wurden, läuft es für Wirtz bei den Reds auch individuell noch nicht so recht rund.
Besonders weil er noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für Liverpool warten muss, nahm die Kritik am 125 Millionen Euro schweren Neuzugang schnell Fahrt auf. In 17 Spielen kommt er aktuell auf "nur" drei Torvorlagen, findet sich aber auch bei den 20 besten Premier-League-Spielern wieder, wenn es darum geht, Großchancen zu kreieren.
Dennoch mutmaßen einige "Experten" bereits, dass Wirtz' Aufenthalt in Liverpool nur von kurzer Dauer sein könnte. Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Gaizka Mendieta brachte ein Tauschgeschäft mit Real Madrid jüngst ins Spiel, damit Wirtz wieder unter seinem Förderer Xabi Alonso spielen und Real im Umkehrschluss Quälgeist Vinicius Junior loswerden könne. Sky-Experte Dietmar Hamann hielt derweil eine Winter-Leihe für möglich. Beides selbstredend sehr realitätsferne Gedankenspiele.
Florian Wirtz: Leistungsdaten bei Liverpool und Bayer Leverkusen
- FC Liverpool: 16 Spiele, 0 Tore, 3 Vorlagen
- Bayer Leverkusen: 197 Spiele, 57 Torem 65 Vorlagen