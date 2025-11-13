"Sexy Fußball, einfach fantastisch": Wie Jeremy Doku mit Manchester City den FC Liverpool zerlegte - und nun "einer der besten Spieler der Welt" ist

Statistisch gesehen hatte seit Eden Hazard, Dokus Landsmann und kurzzeitiger Teamkollege im belgischen Nationaltrikot, niemand mehr einen ähnlichen Eindruck in einem Premier-League-Spiel hinterlassen wie der 23-jährige Flügelstürmer. Hazard war der letzte Spieler, der 2019 in einem einzigen Spiel der englischen Spitzenklasse mindestens sieben Zweikämpfe gewann, sieben Dribblings absolvierte, drei Torchancen herausspielte und drei Torschüsse abgab - das damals allerdings gegen den Tabellenmittelfeldklub West Ham United und nicht gegen den amtierenden englischen Meister, der wenige Tage zuvor Real Madrid in der Champions League besiegt hatte.

Doku schien die Aufmerksamkeit zu genießen und sprach danach mit Sky Sports: "In großen Spielen gibt es immer mehr Aufmerksamkeit und mehr Schönheit." Der ehemalige Anderlecht-Spieler hatte schon länger angedeutet, was in ihm steckt. Beim 3:0-Sieg gegen Manchester United im September spielte er überragend, zerlegte Burnley wenige Wochen später und hatte sich mit einer starken Leistung gegen Borussia Dortmund in der Champions League (4:1) auf das Topspiel der Premier League am Sonntag warmgespielt.

Doku scheint die 60 Millionen Euro, die City 2023 an Stade Rennes für seine Verpflichtung überwies, mittlerweile wert zu sein. In den letzten beiden Spielzeiten gab es jedoch einige Fragen hinsichtlich seiner Eignung für eine Mannschaft wie City, die oft sehr gleichmäßig und vor allem mannschaftsorientiert spielt. Seine Individualität ist nun jedoch ein großes Plus für die Mannschaft von Pep Guardiola.