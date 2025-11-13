"Sexy Fußball, einfach fantastisch": Wie Jeremy Doku mit Manchester City den FC Liverpool zerlegte - und nun "einer der besten Spieler der Welt" ist

Doku dominierte mit seinen fulminanten Dribblings bei Citys Sieg am Sonntag gegen die Reds. Seinem Gegenspieler Conor Bradley ließ der 23-Jährige keine Chance, spielte ihn in einer Aktion nach der anderen schwindelig. Eine derartige Einzelleistung sieht man im modernen Fußball immer seltener.
Dokus Auftritt kann man deshalb durchaus mit legendären Einzelleistungen vergleichen: Thierry Henrys Hattrick für den FC Arsenal gegen Liverpool in der Saison 2003/04, David Silvas virtuose Leistung beim 6:1-Kantersieg von City gegen Manchester United in der Saison 2011/12, oder Mark Vidukas Dreierpack für Leeds United gegen Liverpool im Jahr 2001. Amadou Onana, Dokus Teamkollege in der belgischen Nationalmannschaft, erklärte ihn jüngst zu "einem der besten Spieler der Welt" - und er hat Recht.