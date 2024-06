Welches Abo brauche ich, um Serbien vs. Slowenien live im TV und im LIVE STREAM schauen zu können?

Serbien trifft bei der EM 2024 auf Slowenien. Welches Abo man braucht, damit man das Spiel live verfolgen kann, wird hier erklärt.

Am Donnerstag (20. Juni) treten bei der Europameisterschaft in Deutschland in der Gruppe D Serbien und Slowenien gegeneinander an. Der Pfiff zum Anstoß in der Allianz Arena in München ertönt um 15 Uhr. Als Schiedsrichter für das Spiel wird der Rumäne Istvan Kovacs eingesetzt.

Sowohl die Serben als auch die Slowenen warten noch auf den ersten Sieg in der Gruppenphase. Während Serbien das Auftaktspiel gegen England nach guter Leistung schlussendlich mit 0:1 verlor, spielte Slowenien gegen Dänemark unentschieden und holte dadurch sogar einen Zähler.

Slowenien und Serbien standen sich in der Geschichte viermal in Länderspielen gegenüber. Eines dieser Spiele gewann Slowenien, eines Serbien. Zweimal trennte man sich mit einem Unentschieden.