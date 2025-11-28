Sven Mislintat, zuletzt Technischer Direktor bei Borussia Dortmund, ist offenbar ein aussichtsreicher Kandidat auf die Übernahme des vakanten Postens als Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden. Das berichten die Dresdner Neuesten Nachrichten und die Bild übereinstimmend.
Sensation bei einem Traditionsklub? Sven Mislintat könnte offenbar in der 2. Bundesliga anheuern
Sven Mislintat war wohl schon zu Gesprächen in Dresden
Demnach soll Mislintat Anfang dieser Woche in Dresden gewesen sein, um die Verantwortlichen des Zweitligisten kennenzulernen und auch schon Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit zu führen. Der 53-Jährige sei nicht abgeneigt, bei dem abstiegsgefährdeten Traditionsklub mit für die Wende zu sorgen, heißt es.
Ein Engagement Mislintats in Dresden käme angesichts dessen vorheriger Stationen aber durchaus überraschend. Beim BVB machte er sich einst als Scout einen Namen und wechselte Ende des Jahres 2017 zum FC Arsenal, um dort die Leitung der Scouting-Abteilung zu übernehmen (bis Februar 2019). Mit Ajax Amsterdam (Technischer Direktor von Mai bis September 2023) hat Mislintat noch einen weiteren Giganten des europäischen Fußballs in seiner Vita stehen, zudem war er von April 2019 bis November 2022 Sportdirektor beim VfB Stuttgart.
- AFP
Beim BVB wurde Sven Mislintat im Februar entlassen
Im Mai 2024 war Mislintat als Technischer Direktor nach Dortmund zurückgekehrt, blieb allerdings nicht einmal ein Jahr. Nach internen Machtkämpfen, in denen er allen voran mit Sportdirektor Sebastian Kehl aneinandergeraten sein soll, setzte der BVB Mislintat im Februar 2025 vor die Tür. Seitdem hat er keinen neuen Job angenommen.
Als Unruhestifter will er derweil keinesfalls gelten: "Dem widerspreche ich. Aber es ist ganz sicher so, dass ich sehr diskussionsfreudig und meinungsstark bin. Höchstleistungen erreicht man nicht in Komfortzonen", erklärte Mislintat seine Arbeitsweise im Oktober dem kicker.
Was Dresden entgegenkommen würde: Der BVB hatte Mislintats eigentlich noch bis 2028 datierten Vertrag im August aufgelöst, er kassierte von der Borussia daher eine üppige Abfindung. Finanziell könnte er also dazu bereit sein, Abstriche zu machen, da Dynamo selbstredend nicht in der Lage ist, auch nur annähernd Gehälter wie beim BVB zu zahlen.
Neuer Sportchef: Dynamo Dresden schaut wohl auch zum FC Bayern
Dresden hatte sich Anfang November vorzeitig von Ex-Sportchef Thomas Brendel getrennt. "In den zurückliegenden Wochen mussten wir als Gremium vermehrt feststellen, dass es in der Leitung des Vereins zu größeren Unstimmigkeiten und Differenzen kam, die sich zunehmend verstärkt haben", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig im Statement zur Entlassung. "Aufgrund dessen und mit Blick auf die sportliche Situation fehlt unsererseits das Vertrauen, dass wir mit Thomas Brendel als Geschäftsführer Sport die gesteckten Ziele erreichen können."
Brendel hatte sein Amt erst im Sommer 2024 angetreten. Als Nachfolger wird neben Mislintat derzeit unter anderem Ex-Dynamo-Profi Sören Gonther gehandelt. Der arbeitet derzeit als Geschäftsführer Sport beim Regionalligisten Hessen Kassel, sein Vertrag dort läuft am Saisonende aus. Zudem soll Dresden auch an Bayern Münchens Scouting-Boss Nils Schmadtke Interesse anmelden.
Auch sportlich machen die Dresdener derweil turbulente Zeiten durch. Nach dem Aufstieg im Sommer verlief der Start in Liga zwei nicht wie erhofft, nach 13 Spieltagen stehen die Sachsen mit zehn Punkten auf Relegationsplatz 16. Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum schöpfte Dynamo am vergangenen Spieltag neue Hoffnung, weiter geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.
- Imago
Sven Mislintat zu Dynamo Dresden? Seine fünf letzten Stationen in der Übersicht
- 1. Januar bis 30. November 2017: Direktor Profifußball und Scout bei Borussia Dortmund
- 1. Dezember 2017 bis 8. Februar 2019: Leiter der Scouting-Abteilung beim FC Arsenal
- 11. April 2019 bis 30. November 2022: Sportdirektor beim VfB Stuttgart
- 19. Mai bis 24. September 2023: Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam
- 1. Mai 2024 bis 6. Februar 2025: Technischer Direktor / Leiter der Scouting-Abteilung bei Borussia Dortmund