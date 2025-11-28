Sensation bei einem Traditionsklub? Sven Mislintat könnte offenbar in der 2. Bundesliga anheuern

Im Mai 2024 war Mislintat als Technischer Direktor nach Dortmund zurückgekehrt, blieb allerdings nicht einmal ein Jahr. Nach internen Machtkämpfen, in denen er allen voran mit Sportdirektor Sebastian Kehl aneinandergeraten sein soll, setzte der BVB Mislintat im Februar 2025 vor die Tür. Seitdem hat er keinen neuen Job angenommen.

Als Unruhestifter will er derweil keinesfalls gelten: "Dem widerspreche ich. Aber es ist ganz sicher so, dass ich sehr diskussionsfreudig und meinungsstark bin. Höchstleistungen erreicht man nicht in Komfortzonen", erklärte Mislintat seine Arbeitsweise im Oktober dem kicker.

Was Dresden entgegenkommen würde: Der BVB hatte Mislintats eigentlich noch bis 2028 datierten Vertrag im August aufgelöst, er kassierte von der Borussia daher eine üppige Abfindung. Finanziell könnte er also dazu bereit sein, Abstriche zu machen, da Dynamo selbstredend nicht in der Lage ist, auch nur annähernd Gehälter wie beim BVB zu zahlen.