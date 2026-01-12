"Selbstsüchtig, dumm, gefährlich und völlig verantwortungslos": Fan von Traditionsklub nach folgenschwerem Sitzwurf auf Spieler verurteilt

"Ihr Handeln war selbstsüchtig, dumm, gefährlich und völlig verantwortungslos. Ihnen muss klar gewesen sein, dass das Werfen dieses Gegenstands jemanden treffen könnte", sagte Richter Alastair Carmichael am Montag am Sheriff Court in Dundee.

Der Anwalt des Verurteilten erklärte dem Gericht, sein Mandant sei zum Zeitpunkt des Wurfs betrunken gewesen und wegen des Vorfalls "äußerst beschämt".