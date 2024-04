Seit wann hat Jamal Musiala die Nummer 10 bei Deutschland?

Die ganz besondere Rückennummer trägt im DFB-Team aktuell Jamal Musiala. Wann hat der Bayern-Star die 10 bekommen?

Jamal Musiala vom FC Bayern München gilt als einer der talentiertesten Offensivspieler der Welt - und deshalb ist es auch keine große Überraschung, dass er auch Nationalspieler ist.

Der Youngster wurde fußballerisch zwar viele Jahre lang in England ausgebildet, doch er entschied sich bei der Wahl der Nationalmannschaft gegen die 'Three Lions' und für sein Geburtsland Deutschland. Seit seinem Debüt im März 2021 hat er 27 Länderspiele für das DFB-Team gemacht und auch schon an der WM in Katar teilgenommen.

Aktuell trägt Musiala bei der Truppe von Trainer Julian Nagelsmann das Trikot mit der berühmten 10 - doch seit wann darf er das schon? Hier kommt die Antwort auf diese Frage!