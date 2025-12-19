"Seit ich hier bin, komme ich damit nicht mehr durch": Harry Kane steht beim FC Bayern aus kuriosem Grund "noch mehr unter Druck"

Sportlich läuft es für Kane herausragend: In 14 Bundesligaspielen erzielte der Engländer bislang 18 Tore. Wettbewerbsübergreifend steht er nach 24 Einsätzen sogar bei 29 Treffern. Gleich drei Hattricks waren darunter – beim 6:0 gegen Leipzig, beim 4:1 in Hoffenheim und zuletzt beim 5:0 in Stuttgart. Früher reichten solche Dreierpacks samt Spielball aus, um die Kinder glücklich zu machen. Doch das ist vorbei.

Im Interview mit bundesliga.de erklärte Kane, dass die Hattrick-Bälle inzwischen nicht mehr automatisch als große Geschenke durchgehen. "Nein, nicht mehr. Seit ich hier bin, komme ich damit nicht mehr durch", sagte der Torjäger lachend. Zwar besitzen seine Kinder die bisherigen Spielbälle noch, doch die Ansprüche steigen stetig.