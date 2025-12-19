Harry Kane trifft in der Bundesliga nach Belieben – doch der größte Leistungsdruck kommt für den Bayern-Stürmer offenbar nicht aus den Stadien, sondern aus dem eigenen Zuhause. Grund dafür sind seine Kinder, die bei den Geschenken ihres Vaters inzwischen sehr genaue Vorstellungen haben.
"Seit ich hier bin, komme ich damit nicht mehr durch": Harry Kane steht beim FC Bayern aus kuriosem Grund "noch mehr unter Druck"
Sportlich läuft es für Kane herausragend: In 14 Bundesligaspielen erzielte der Engländer bislang 18 Tore. Wettbewerbsübergreifend steht er nach 24 Einsätzen sogar bei 29 Treffern. Gleich drei Hattricks waren darunter – beim 6:0 gegen Leipzig, beim 4:1 in Hoffenheim und zuletzt beim 5:0 in Stuttgart. Früher reichten solche Dreierpacks samt Spielball aus, um die Kinder glücklich zu machen. Doch das ist vorbei.
Im Interview mit bundesliga.de erklärte Kane, dass die Hattrick-Bälle inzwischen nicht mehr automatisch als große Geschenke durchgehen. "Nein, nicht mehr. Seit ich hier bin, komme ich damit nicht mehr durch", sagte der Torjäger lachend. Zwar besitzen seine Kinder die bisherigen Spielbälle noch, doch die Ansprüche steigen stetig.
Kinder von Bayern-Torjäger Harry Kane werden bei Spielbällen wählerisch
Besonders eine Szene nach dem Stuttgart-Spiel blieb Kane in Erinnerung: "Ich habe kürzlich einen weiteren Bundesliga-Ball mit nach Hause gebracht, den aus dem Stuttgart-Spiel, und mein Sohn sagte, er wolle den mit den Sternen drauf, also will er einen Champions-League-Ball." Für den Angreifer bedeutet das: "Ich stehe jetzt mehr unter Druck, verschiedene Arten von Bällen zu besorgen."
Ganz leer gehen die Kinder allerdings nicht aus. Die Spielbälle werden weiterhin genutzt – wenn auch nicht unbedingt ehrfürchtig behandelt. "Sie benutzen sie immer noch und kicken sie im Haus herum", berichtete Kane. Als vollwertiger Ersatz für Weihnachtsgeschenke taugen die Trophäen allerdings nicht mehr: "Sie freuen sich, wenn ich einen mitbringe, aber sie gelten nicht vollständig als Weihnachtsgeschenke, also komme ich damit nicht durch.“
