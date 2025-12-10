"Seine Zukunft wird mit niemand anderem besprochen": Vincent Kompany kommentiert Transfer-Gerüchte um Star des FC Bayern München

Guerreiro wird seit Wochen mit einem vorzeitigen Abschied aus München in Verbindung gebracht. Die Sportzeitung A Bola schrieb kürzlich, dass Benfica Lissabon und Jose Mourinho Interesse am 31-jährigen Allrounder bereits bezüglich eines Wintertransfers hätten.

Der Vertrag des 65-maligen portugiesischen Nationalspielers, der sich in der Vergangenheit als "großer Benfica-Fan" geoutet hatte, läuft zum Saisonende aus. Die Bayern könnten bei einem Abgang also zumindest noch eine kleine Transfersumme einstreichen.

Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass der deutsche Rekordmeister Guerreiro ziehen lässt. Zwar ist der 31-Jährige unter Kompany kein Stammspieler, der FCB-Coach schätzt an ihm allerdings seine Vielseitigkeit. So kann Guerreiro sowohl als Außenverteidiger als auch im zentralen und offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.