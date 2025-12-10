Im Anschluss an den 3:1-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon erklärte der Belgier beim portugiesischen Sender Sport TV, angesprochen auf die ungewisse Zukunft seines Schützlings: "Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten. Ich habe einen großartigen Spieler, einen fantastischen Profi. Jemand, der der Mannschaft immer hilft, das hat er heute und auch am Wochenende getan."
"Seine Zukunft wird mit niemand anderem besprochen": Vincent Kompany kommentiert Transfer-Gerüchte um Star des FC Bayern München
Kompany schätzt Vielseitigkeit an Guerreiro
Guerreiro wird seit Wochen mit einem vorzeitigen Abschied aus München in Verbindung gebracht. Die Sportzeitung A Bola schrieb kürzlich, dass Benfica Lissabon und Jose Mourinho Interesse am 31-jährigen Allrounder bereits bezüglich eines Wintertransfers hätten.
Der Vertrag des 65-maligen portugiesischen Nationalspielers, der sich in der Vergangenheit als "großer Benfica-Fan" geoutet hatte, läuft zum Saisonende aus. Die Bayern könnten bei einem Abgang also zumindest noch eine kleine Transfersumme einstreichen.
Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass der deutsche Rekordmeister Guerreiro ziehen lässt. Zwar ist der 31-Jährige unter Kompany kein Stammspieler, der FCB-Coach schätzt an ihm allerdings seine Vielseitigkeit. So kann Guerreiro sowohl als Außenverteidiger als auch im zentralen und offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.
Freund will mit Guerreiro verlängern: "Richtig starker Fußballer"
Beim 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli vor knapp zwei Wochen stand er als Zehner in der Startelf und erzielte nach Vorarbeit von Luis Diaz kurz vor der Halbzeitpause den 1:1-Ausgleichstreffer. Nach der Halbzeitpause wechselte er auf die Rechtsverteidiger-Position.
Gegenüber Sport TV betonte Kompany weiter, dass Guerreiro nach wie vor "ein wichtiger Teil des Teams" sei. "Seine Zukunft wird intern und mit niemand anderem besprochen", so der Belgier.
Zuletzt hatte es auch Spekulationen über einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus gegeben. FCB-Sportdirektor Christoph Freund stellte dem Routinier unlängst jedoch eine Vertragsverlängerung in Aussicht. "Er ist einfach ein richtig starker Fußballer und wir wissen genau, was wir an ihm haben", sagte Freund Anfang November.
Guerreiro stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 15-mal auf dem Rasen. Dabei konnte er drei Tore selbst erzielen, drei weitere Treffer bereitete er vor.
Raphael Guerreiro: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 15
- Tore: 3
- Assists: 3
- Vertrag bei Bayern bis: 2026