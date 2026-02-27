Seine Vorgänger scheiterten daran krachend! Vincent Kompany hat beim FC Bayern aus elementaren Fehlern gelernt

Gefragt nach dem Reservistendasein der Münchner Klubikone, sagte Kovac im Oktober 2019: "Er wird seine Minuten bekommen, wenn Not am Mann ist." Ein Skandal! Wie kann er nur so über den Müllerthomas sprechen, unseren Müllerthomas! Da waren sich Fans, Experten und der Müllerthomas höchstselbst ziemlich einig.

Einen Monat später musste Kovac gehen. Wegen durchwachsener Ergebnisse, fehlender sportlicher Weiterentwicklung und seinem auf Sicherheit bedachten Spielsystem, das so gar nicht zur klubeigenen Mia-san-mia-Mentalität passte. Kovac scheiterte im chronisch aufgeheizten Münchner Umfeld aber auch an seiner Kommunikation, exemplarisch dafür steht der Notnagel-Spruch.

Seitdem und vor allem seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund hat Kovac diesbezüglich eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Auch gestützt durch - mal abgesehen vom beschämenden Champions-League-Aus - überwiegend gute Ergebnisse seiner Mannschaft strahlt er mittlerweile gleichermaßen Souveränität und Lockerheit aus. Anders als einst in München stellt sich Kovac beim BVB konsequent hinter seine Spieler. Dem schwächelnden Serhou Guirassy stärkte er so lange den Rücken, bis er wieder traf. Julian Brandt erhob er - etwas sehr drüber - in eine Kategorie mit Jamal Musiala und Florian Wirtz. Am Samstag kommt es beim Bundesliga-Topspiel zum direkten Duell mit seinem Nach-nach-nach-nachfolger.