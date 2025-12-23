Claudio Echeverri hat einen neuen Verein. Wie der Transfer-Journalist Fabrizio Romano meldet, schickt Manchester City den 19-Jährigen für ein halbes Jahr zum Partner-Klub FC Girona nach Spanien. Bereits am vergangenen Freitag hatte Kasper Hjulmand, Trainer von Bayer 04 Leverkusen, das vorzeitige Ende von Echeverris Leihe zur Werkself bestätigt.
Seine Leihe musste abgebrochen werden: Leverkusen-Flop wird von Manchester City erneut verliehen
Echeverri kam kaum auf Spielzeit in Leverkusen
Der Argentinier war bei der Werkself nur auf elf Einsätze gekommen und hatte dabei lediglich dreimal von Beginn an gespielt. Nur bei seiner Einwechslung im Champions-League-Duell mit dem FC Kopenhagen gelang ihm eine Vorlage, sonst blieb er gänzlich ohne Torbeteiligung.
"Wir haben sehr viele Spieler in dieser Position. Es ist ganz schwierig, alle Spieler auf den Zehnerpositionen spielen zu lassen", erklärte Hjulmand mit Blick auf die mangelnde Spielzeit des südamerikanischen Nachwuchskickers.
- Getty Images
Girona stellt die fünftschlechteste Offensive Spaniens
Echeverri ist im offensiven Mittelfeld zuhause und gilt als großes Talent. In bisher zwölf Spielen für die argentinische U20-Nationalmannschaft kommt er auf sechs Treffer und drei Assists. Ende der vergangenen Saison debütierte der Zehner für ManCity in der Premier League. Daneben lief er auch einmal bei der Klub-WM im Sommer für die Skyblues auf, wobei ihm ein Tor gegen Al-Ain gelang.
Girona kann die Verstärkung gut gebrauchen. Der Klub liegt in LaLiga mit 15 Punkten nur auf dem 18. Tabellen-Platz und stellt mit 15 Toren die fünftschlechteste Offensive des spanischen Oberhauses.
- AFP
FC Girona: Die nächsten Spiele
- Sonntag, 4. Januar 2026, 18.30 Uhr: RCD Mallorca (A)
- Samstag, 10. Januar 2026, 18.30 Uhr: Osasuna Pamplona (H)
- Sonntag, 18. Januar 2026, tbd: Espanyol Barcelona (A)
- Sonntag, 25. Januar 2026, tbd: FC Getafe (H)
- Sonntag, 1. Februar 2026, tbd: Real Oviedo (A)