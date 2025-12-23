Seine Leihe musste abgebrochen werden: Leverkusen-Flop wird von Manchester City erneut verliehen

Der Argentinier war bei der Werkself nur auf elf Einsätze gekommen und hatte dabei lediglich dreimal von Beginn an gespielt. Nur bei seiner Einwechslung im Champions-League-Duell mit dem FC Kopenhagen gelang ihm eine Vorlage, sonst blieb er gänzlich ohne Torbeteiligung.

"Wir haben sehr viele Spieler in dieser Position. Es ist ganz schwierig, alle Spieler auf den Zehnerpositionen spielen zu lassen", erklärte Hjulmand mit Blick auf die mangelnde Spielzeit des südamerikanischen Nachwuchskickers.