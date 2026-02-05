Für Paul Pogba reißt die Pechsträhne nicht ab. Wie unter unterem die L’Équipe berichtet, steht der 32-Jährige in der K.o.-Phase der Champions League nicht im Aufgebot der AS Monaco. Grund dafür ist eine weiterhin hartnäckige Wadenverletzung, die einen Einsatz des Weltmeisters von 2018 unmöglich macht. Damit verpasst Pogba unter anderem die anstehenden Playoff-Duelle gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Seine Leidenszeit geht weiter: Heftiger Rückschlag für Paul Pogba bei der AS Monaco
Monacos Geschäftsführer Thiago Scuro bestätigte am Mittwoch die weiterhin unklare Lage um den Fitnesszustand des Franzosen. "Das medizinische Personal konzentriert sich darauf, Lösungen zu finden", erklärte Scuro und machte deutlich, dass es aktuell keinen konkreten Zeitplan für eine Rückkehr gibt. Zudem betonte er: "Paul erholt sich weiterhin von seiner Wadenverletzung".
Dabei sollte Pogbas Wechsel ins Fürstentum im vergangenen Sommer eigentlich ein Neustart werden. Nach Ablauf seiner 18-monatigen Dopingsperre unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag, kam bislang jedoch nur auf drei kurze Einsätze in der Ligue 1 – insgesamt rund 30 Minuten Spielzeit. Verletzungen am Oberschenkel, am Sprunggelenk und zuletzt an der Wade warfen ihn immer wieder zurück.
Erwartungen nicht erfüllt: Monaco hadert mit Pogba
Schon im Januar hatte Scuro eingeräumt, dass die Erwartungen bislang nicht erfüllt wurden. "Es ist klar, dass der Plan für Paul nicht so funktioniert, wie wir es uns anfangs vorgestellt haben", sagte der Klubchef damals. "Er persönlich ist auch genervt. Der Plan mit ihm ändert sich ständig. Einige kleinere Verletzungen erschweren den Prozess. Wir arbeiten weiter daran, das zu erreichen, was wir im Sommer bei seiner Ankunft vereinbart haben."
Ob und wann Pogba in dieser Saison noch einmal nachhaltig eingreifen kann, ist weiterhin offen. Sicher ist nur: Der erneute Ausschluss aus dem Champions-League-Kader markiert den nächsten schweren Rückschlag für einen Spieler, der einst zu den besten Mittelfeldakteuren der Welt zählte.
Die Klubs von Paul Pogba:
- 2007 - 2009: Le Havre
- 2009 - 2012: Manchester United
- 2012 - 2016: Juventus Turin
- 2016 - 2022: Manchester United
- 2022 - 2024: Juventus Turin
- seit 2025: AS Monaco