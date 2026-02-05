Seine Leidenszeit geht weiter: Heftiger Rückschlag für Paul Pogba bei der AS Monaco

Monacos Geschäftsführer Thiago Scuro bestätigte am Mittwoch die weiterhin unklare Lage um den Fitnesszustand des Franzosen. "Das medizinische Personal konzentriert sich darauf, Lösungen zu finden", erklärte Scuro und machte deutlich, dass es aktuell keinen konkreten Zeitplan für eine Rückkehr gibt. Zudem betonte er: "Paul erholt sich weiterhin von seiner Wadenverletzung".

Dabei sollte Pogbas Wechsel ins Fürstentum im vergangenen Sommer eigentlich ein Neustart werden. Nach Ablauf seiner 18-monatigen Dopingsperre unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag, kam bislang jedoch nur auf drei kurze Einsätze in der Ligue 1 – insgesamt rund 30 Minuten Spielzeit. Verletzungen am Oberschenkel, am Sprunggelenk und zuletzt an der Wade warfen ihn immer wieder zurück.