Seine Ausstiegsklausel wäre noch günstig: FC Bayern arbeitet offenbar intensiv an Transfer-Hammer im Sommer

Die Hertha ist sich der Begehrlichkeiten bewusst, die Eichhorn bei anderen Klubs bereits geweckt hat. Der Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft hat erst im Juli einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Nun soll der Tabellensechste der 2. Bundesliga laut Bild jedoch bereits eine Ausweitung des Kontrakts bis 2030 zu verbesserten Bezügen anstreben - womöglich auch, um der Ausstiegsklausel in Eichhorns Kontrakt Herr zu werden.

Man wolle Eichhorn mit der Aussicht auf eine Führungsrolle einen Verbleib schmackhaft machen und hoffe, bei einem Transfer in Zukunft deutlich mehr für ihn einnehmen zu können, heißt es. Im Falle eines neuen Vertragsabschlusses soll die Ausstiegsklausel mindestens 20 Millionen Euro betragen.

Sollten die Bayern oder ein anderer Top-Klub tatsächlich zuschlagen, wäre auch ein Kauf mit anschließender Leihe an die Hertha ein denkbares Modell.

Über die Zukunft im Bayern-Mittelfeld gibt es derweil reichlich Spekulationen: So läuft etwa im Sommer der Vertrag von Leon Goretzka aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Die Münchner sollen auch an dem 17-jährigen Belgier Nathan de Cat interessiert sein, der beim RSC Anderlecht ebenfalls schon in jungen Jahren den Sprung zum Stammspieler geschafft hat.