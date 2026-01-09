Der FC Bayern will Top-Talent Kennet Eichhorn von Hertha BSC im Sommer verpflichten. Das berichtet Sky am Freitag.
Seine Ausstiegsklausel wäre noch günstig: FC Bayern arbeitet offenbar intensiv an Transfer-Hammer im Sommer
FC Bayern hat bei Eichhorn wohl große Konkurrenz: Real und Barca sollen mitmischen
Demnach mache der deutsche Rekordmeister in Person von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund in ihren Bemühungen um das erst 16 Jahre alte Mittelfeldjuwel nun ernst, heißt es in dem Bericht. Die Konkurrenz soll jedoch sehr groß sein. Demnach würden nicht nur RB Leipzig und der BVB aus der Bundesliga starkes Interesse zeigen, sondern auch der FC Barcelona und Real Madrid.
Mit einem Wechsel zu diesen Weltklubs würde Eichhorn schon früh auf den Spuren seiner großen Idole wandeln. Zu diesen zählen neben Kevin De Bruyne besonders Barca-Legende Sergio Busquets und Real-Ikone Toni Kroos. Dieser spielte jedoch vor seinem Wechsel zu den Königlichen auch beim FCB.
Eichhorn hat Scouts des FC Bayern angeblich "zutiefst beeindruck"
Eichhorn wäre mit Blick auf sein zweifelsohne vorhandenes Potenzial im kommenden Sommer übereinstimmenden Medienberichten zufolge für eine noch erschwingliche Summe zu haben. Demnach besitze der 16-Jährige eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro.
Bei der Hertha hatte Eichhorn seit der U9 sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und war trotz seines noch jungen Alters im vergangenen Sommer zu den Profis hochgezogen worden. Eine lange Anpassungszeit benötigte das Top-Talent nicht.
Nach nur drei Ligaspielen machte Trainer Stefan Leitl den Youngster zum Stammspieler und Eichhorn überzeugte zumeist auf ganzer Linie. Auch die körperliche Anpassung vom Jugend- zum Senioren-Fußball fiel dem Sechser offensichtlich nicht schwer. Bereits am 13. Spieltag fehlte er der Alten Dame aufgrund einer Gelbsperre.
Anfang Dezember schrieb Eichhorn mit seinem Tor-Debüt bei der 6:1-Gala der Hertha im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern zudem Geschichte. Er löste Jude Bellingham als jüngsten Pokal-Torschützen der Nachkriegszeit ab. Bereits damals hatte die Bild berichtet, dass Scouts des FC Bayern regelmäßig Spiele der Hertha wegen Eichhorn besuchten und "zutiefst beeindruck" von dessen Auftritten gewesen seien. "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomente" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" sollen die Scouts Eichhorn attestiert haben.
Hertha-Verlängerung? Eichhorn könnte für den FC Bayern teurer werden
Die Hertha ist sich der Begehrlichkeiten bewusst, die Eichhorn bei anderen Klubs bereits geweckt hat. Der Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft hat erst im Juli einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Nun soll der Tabellensechste der 2. Bundesliga laut Bild jedoch bereits eine Ausweitung des Kontrakts bis 2030 zu verbesserten Bezügen anstreben - womöglich auch, um der Ausstiegsklausel in Eichhorns Kontrakt Herr zu werden.
Man wolle Eichhorn mit der Aussicht auf eine Führungsrolle einen Verbleib schmackhaft machen und hoffe, bei einem Transfer in Zukunft deutlich mehr für ihn einnehmen zu können, heißt es. Im Falle eines neuen Vertragsabschlusses soll die Ausstiegsklausel mindestens 20 Millionen Euro betragen.
Sollten die Bayern oder ein anderer Top-Klub tatsächlich zuschlagen, wäre auch ein Kauf mit anschließender Leihe an die Hertha ein denkbares Modell.
Über die Zukunft im Bayern-Mittelfeld gibt es derweil reichlich Spekulationen: So läuft etwa im Sommer der Vertrag von Leon Goretzka aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Die Münchner sollen auch an dem 17-jährigen Belgier Nathan de Cat interessiert sein, der beim RSC Anderlecht ebenfalls schon in jungen Jahren den Sprung zum Stammspieler geschafft hat.
Kennet Eichhorn: Leistungsdaten bei Hertha BSC
Mannschaft Spiele Tore Torvorlagen Gelbe Karten Einsatzminuten Hertha BSC 13 1 - 6 912 Hertha BSC U17 6 1 - - 530 Hertha BSC U19 3 1 - 1 225 Hertha BSC II 1 - - - 45