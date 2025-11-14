Sein zwischenzeitlicher Aufschwung scheint vorbei zu sein: Ein Spieler könnte den FC Bayern im Winter verlassen

Im Sommer könnte der FC Bayern dann einen neuen, jungen Rechtsverteidiger mit besseren Zukunftsperspektiven verpflichten. Laut Sky besteht großes Interesse an Givairo Read von Feyenoord Rotterdam. Angeblich beobachteten Münchner Scouts den 19-jährigen Niederländer bei Feynoords 0:2-Pleite gegen den VfB Stuttgart in der Europa League vor Ort.

Das Interesse ist offenbar auch schon in Feyenoords Kabine ein Thema. "Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist", verriet Read. "Aber es lenkt mich nicht ab. Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier." Sein Vertrag läuft bis 2029, als mögliche Ablösesumme werden zwischen 25 und 30 Millionen Euro gehandelt.

Read ist aber nicht der einzige junge Rechtsverteidiger, mit dem sich der FC Bayern beschäftigen soll. Angeblich besteht zudem Interesse am ebenfalls 19-jährigen Luka Hodak von Hajduk Split - auch ihn sollen Münchner Scouts bereits vor Ort beobachtet haben.