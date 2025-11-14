Es war eine der besonderen Entwicklungen beim FC Bayern in der Frühphase dieser so erfolgreichen Saison: Sacha Boey stand nach eineinhalb schwierigen Jahren erstmals regelmäßig in der Münchner Startelf. Ohne gröbere Schnitzer oder positive Ausrufezeichen stabilisierte sich der 25-jährige Franzose auf ordentlichem Niveau.
Sein zwischenzeitlicher Aufschwung scheint vorbei zu sein: Ein Spieler könnte den FC Bayern im Winter verlassen
Grund für seinen plötzlichen Aufschwung war freilich die Verletzungsmisere bei den übrigen Außenverteidiger-Kandidaten. Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fehlen seit Monaten, zwischenzeitlich fielen auch noch Josip Stanisic und Raphael Guerreiro aus.
Stanisic ist aber mittlerweile wieder fit und auf links aktuell gesetzt, rechts vertraut Trainer Vincent Kompany Allrounder Konrad Laimer. Boey absolvierte in den vergangenen vier Pflichtspielen dementsprechend nur noch 18 Minuten. Ende des Jahres werden die Linksverteidiger-Kandidaten Davies und Ito zurückerwartet. Stanisic dürfte dann wieder mit Laimer um den Posten rechts hinten konkurrieren. Und für Boey wäre kaum noch Platz.
- AFP
Sacha Boey: Juventus Turin scheiterte am Deadline Day mit Leih-Angebot
Entsprechend könnte er die Münchner im Winter verlassen, das berichtet auch die Bild. Schon im Sommer galt Boey als Verkaufskandidat. "Sacha war ein Kandidat, bei dem wir zumindest darüber nachgedacht hätten", verriet sogar Sportvorstand Max Eberl. "Wir haben dann aber entschieden: Ne, machen wir nicht, weil der Kader in der Anzahl nicht so groß ist."
Am Deadline Day lehnte der FC Bayern dem Vernehmen nach ein Leihangebot von Juventus Turin für den noch bis 2028 gebundenen Boey ab. Die Italiener sollen weiterhin interessiert sein - womöglich klappt ein Transfer im Winter. Dem Vernehmen nach verlangen die Münchner etwa 20 Millionen Euro für Boey, der im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul verpflichtet worden war.
- Getty Images
Givairo Read gilt als Wunschkandidat - auch Luka Hodak im Fokus
Im Sommer könnte der FC Bayern dann einen neuen, jungen Rechtsverteidiger mit besseren Zukunftsperspektiven verpflichten. Laut Sky besteht großes Interesse an Givairo Read von Feyenoord Rotterdam. Angeblich beobachteten Münchner Scouts den 19-jährigen Niederländer bei Feynoords 0:2-Pleite gegen den VfB Stuttgart in der Europa League vor Ort.
Das Interesse ist offenbar auch schon in Feyenoords Kabine ein Thema. "Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist", verriet Read. "Aber es lenkt mich nicht ab. Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier." Sein Vertrag läuft bis 2029, als mögliche Ablösesumme werden zwischen 25 und 30 Millionen Euro gehandelt.
Read ist aber nicht der einzige junge Rechtsverteidiger, mit dem sich der FC Bayern beschäftigen soll. Angeblich besteht zudem Interesse am ebenfalls 19-jährigen Luka Hodak von Hajduk Split - auch ihn sollen Münchner Scouts bereits vor Ort beobachtet haben.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)