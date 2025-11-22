Sein Wechsel gilt als sicher! Warum Nathan de Cat beim FC Bayern zu einem Rekord-Transfer werden könnte

Hinterher gab es einige Lobes-Hymnen auf den Youngster, etwa im Podcast 90 minutes. Experte Filip Joos hob besonders dessen Vielseitigkeit hervor. So habe de Cat nicht nur Brügges wichtigsten Offensivspieler Hans Vanaken komplett aus dem Spiel genommen, sondern auch immer wieder das Angriffsspiel der eigenen Mannschaft angekurbelt. Er ist so gesehen eine "Holding Six", wie sie sich einst Thomas Tuchel bei Bayern gewünscht hat, die aber gleichzeitig die von Kompany so vehement geforderte Qualität im Spielaufbau mitbringt.

"De Cat war ständig an Vanaken dran, und sorgte trotzdem noch für acht, neun starke Momente, wenn seine Mannschaft den Ball hattw. Das ist wirklich beeindruckend." Tuur Dierckx, Mittelfeldspieler von Royal Antwerpen, lobte auch die Persönlichkeit des Jungprofis: "Er spielt ohne Respekt, ohne Angst, und das macht ihn so gefährlich."

Der stets ziemlich unaufgeregt wirkende Youngster, der von seinen Mitspielern "Kätzchen" gerufen wird, beschreibt sich selbst als "ruhiger Spieler mit guter Übersicht, der aggressiv in den Zweikämpfen ist und alles auf dem Platz gibt". An Selbstvertrauen scheint es ihm nicht zu mangeln. "Ich bin nie aufgeregt vor Fußballspielen, denn ich weiß um meine Fähigkeiten", sagt er.

Die Entwicklung des 17-Jährigen ist selbstverständlich noch lange nicht abgeschlossen. Mit seinen raumgreifenden Schritten bringt der 1,92-Meter-Mann beste Voraussetzungen mit, um ein klassischer Box-to-Box-Spieler zu werden, er könnte aber aufgrund seiner Aggressivität und Zweikampfstärke auch als defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehrkette seine Paraderolle finden. Er verfügt über eine starke Technik und Ruhe am Ball, spielt nicht nur Kurzpässe, sondern auch immer wieder Flug- und Chipbälle in die Spitze. Lediglich seine Torgefahr ist bisher noch ausbaufähig.