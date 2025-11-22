Sein Wechsel gilt als sicher! Warum Nathan de Cat beim FC Bayern zu einem Rekord-Transfer werden könnte

"Was haben Sie mit 17 gemacht? Waren sie mit 17 Jahren schon so gut wie er?", wurde Bayern-Trainer Vincent Kompany unlängst gefragt, bezogen auf die starken Auftritte des jungen Lennart Karl. "Champions League und Nationalmannschaft. Stammspieler", lautete die trockene Antwort des Belgiers, der schon als Teenager beim RSC Anderlecht den Durchbruch schaffte.
Einen ähnlichen Karriere-Frühstart hat unlängst ein weiterer Belgier bei Kompanys Ex-Verein hingelegt. Der 1,92 Meter große Nathan de Cat, noch einmal knapp vier Monate jünger als Karl, hat zwar anders als seinerzeit Bayerns heutiger Trainer noch nicht in der A-Nationalmannschaft debütiert, ist aber schon jetzt aus dem Mittelfeld des belgischen Rekordmeisters nicht mehr wegzudenken.
Mit seinen starken Leistungen hat er nach Informationen von Skydas konkrete Interesse des FC Bayern München und von Borussia Dortmund auf sich gezogen. Zudem soll auch Bayer Leverkusen an dem Spieler dran sein und sogar schon erste Kontakte geknüpft haben.