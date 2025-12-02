Sein Trainer kündigte bereits einen "80-Millionen-Euro"-Transfer im kommenden Sommer an: Ein deutscher Nationalspieler ist das Gesicht einer großen Krise

"Ich bin ja jetzt erst wieder ein Jahr wieder zurück, habe einen Vertrag unterschrieben und fühle mich pudelwohl. Ich bin Mainz-05-Spieler. Und ich bin sehr zufrieden", hatte sich Nebel, dessen Kontrakt bis 2027 datiert ist, schon zuvor gegenüber der Allgemeinen Zeitung zu seinem Arbeitgeber bekannt.

Mainz-Trainer Bo Henriksen schlug da im Sommer schon forschere Töne an - und ließ sich zu einer Aussage hinreißen, die aktuell ziemlich schlecht gealtert erscheint: "Es ist sehr wichtig für Paul, noch mehr zu spielen, sich noch ein Jahr hier bei uns weiterzuentwickeln – und dann können wir ihn nächstes Jahr für 80 Millionen verkaufen", tönte Henriksen bei einer Medienrunde und fügte an, dass sein Edeltechniker sogar 100 Millionen Euro wert wäre, wenn er bei einem Verein der Größenordnung Borussia Dortmund oder VfB Stuttgart spielen würde.

Von einem 80-Millionen-Transfer ist Nebel inzwischen aber weit entfernt, ebenso wie von einer weiteren Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. Zu seinem Länderspieldebüt war er im September nicht gekommen, sowohl beim 0:2 in der Slowakei als auch beim 3:1 gegen Nordirland saß er jeweils 90 Minuten lang auf der Bank. Im Oktober und November nominierte Nagelsmann Nebel dann nicht erneut, was aufgrund der negativen Entwicklung der zurückliegenden Monate auch keineswegs verwundert.

Natürlich ist die Gesamtsituation für Nebel äußerst undankbar: In einer völlig verunsicherten Mainzer Mannschaft, für die 2025/26 zumindest auf nationaler Ebene noch überhaupt nichts zusammen läuft, der die Doppelbelastung zusetzt und die mit gerade einmal sechs Punkten aus den ersten zwölf Spielen Tabellenschlusslicht ist, fällt es eben schwer zu glänzen. Nebel muss sich derweil ankreiden lassen, dass er momentan nicht dazu in der Lage ist, der Unterschiedsspieler zu sein, der er vergangenen Saison so häufig war. Das Erfrischende seines Auftretens ist verschwunden, Dynamik und Durchschlagskraft sind dem Beinahe-Nationalspieler abhanden gekommen.