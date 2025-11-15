Der FC Bayern München hat sich beim Abgang von Offensivspieler Nestory Irankunda im vergangenen Sommer offenbar ein Hintertürchen offen gehalten.
Sein Saisonstart war stark! FC Bayern München hat sich wohl Schnäppchenklausel bei einem Sommer-Abgang gesichert
Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, besitzt der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption für Irankunda. Der 19-jährige Australier war im Juli für drei Millionen Euro Ablöse zum englischen Zweitligisten FC Watford gewechselt. Laut "Bayern Insider" müsste der FCB 4,5 bis fünf Millionen Euro auf den Tisch legen, um Irankunda zurück nach München zu holen, sollte dieser sich bei Watford gut entwickeln.
Irankunda war im Sommer 2024 für 900.000 Euro von Adelaide United aus Australien zu Bayern gewechselt. Für einen Einsatz in der ersten Mannschaft reichte es nicht, stattdessen kam er in 15 Spielen für die Zweitvertretung des FCB in der Regionalliga auf vier Tore und drei Assists.
Nestory Irankunda steht beim FC Watford bis 2030 unter Vertrag
Nach nur einem halben Jahr zog Irankunda per Leihe weiter zum Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich, ehe er nach viel Einsatzzeit dort zu Watford ging. Beim Klub aus der Championship glückte dem australischen Nationalspieler ein furioser Start, in den ersten vier Liga-Einsätzen kam er auf zwei Tore und einen Assist.
Seither wurde es zahlenmäßig sehr ruhig, regelmäßige Einsätze bekommt Irankunda bei Watford aber stets. Sein Vertrag in England läuft bis 2030.