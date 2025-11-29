Sein Name stand auf einer versehentlich geleakten Scouting-Liste: FC Bayern München bedient sich bei einem Drittligisten

Saarbrücken gab den Wechsel seines Top-Talents zu den Bayern am Freitag via Instagram nebst eines Fotos von Dillschneider und FCB-Nachwuchschef Markus Weinzierl bekannt. "Lukas ist sportlich sowie persönlich ein toller Junge, der seit der U10 alle Ausbildungsteams unseres NLZ durchlaufen hat", sagte Karsten Specht, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Saarländer. "Jeder im Nachwuchsleistungszentrum gönnt ihm diesen Schritt und wünscht ihm hierbei alles erdenklich Gute."

Dillschneider, Jahrgang 2011 und damit eigentlich noch U15-Spieler, kam bei Saarbrücken auch schon häufiger für die U17 zum Einsatz. Die U15 des FCS brachte er derweil unter der Woche mit einem frühen Doppelschlag beim 6:1-Erfolg gegen den Stadtrivalen SV Saar 05 auf die Siegerstraße.

Ob der schon sehr groß gewachsene Dillschneider bei den Bayern in der U15 oder bereits den einen oder anderen Jahrgang höher eingeplant ist, bleibt noch offen.