Sein Name stand auf einer versehentlich geleakten Scouting-Liste: FC Bayern München bedient sich bei einem Drittligisten

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung des Jugendspielers Lukas Dillschneider aus dem Nachwuchs von Drittligist 1. FC Saarbrücken unter Dach und Fach gebracht. Der Transfer hatte schon vor Monaten rund um eine Panne in der Scouting-Abteilung des deutschen Rekordmeisters vorab für Schlagzeilen gesorgt.
Im Juli hatte der Münchener Merkur berichtet, dass ein Bayern-Scout eine eigentlich geheime und nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Liste von Nachwuchsspielern, die für den FCB interessant sein könnten, versehentlich leakte. Der Talentspäher hatte die entsprechende Liste in seinem WhatsApp-Status geteilt, den im Regelfall alle seine Kontakte 24 Stunden lang einsehen konnten.
"Bitte diese 2011er in eurer Sichtung entsprechend eurer Region für die kommende Saison priorisieren. Bis 15.09. brauchen wir erste Eindrücke. Danke euch!", hieß es in der Notiz, die eigentlich ausschließlich für andere Scouts des FCB bestimmt war. Auf besagter Liste standen insgesamt 15 Namen von Jugendspielern, darunter neben Sam Haritz und Lino Nickisch von Schalke 04 oder Denton Snoh von Mainz 05 eben auch der von Dillschneider.
Lukas Dillschneider wechselt zum FC Bayern: "Jeder im NLZ gönnt ihm diesen Schritt"
Saarbrücken gab den Wechsel seines Top-Talents zu den Bayern am Freitag via Instagram nebst eines Fotos von Dillschneider und FCB-Nachwuchschef Markus Weinzierl bekannt. "Lukas ist sportlich sowie persönlich ein toller Junge, der seit der U10 alle Ausbildungsteams unseres NLZ durchlaufen hat", sagte Karsten Specht, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Saarländer. "Jeder im Nachwuchsleistungszentrum gönnt ihm diesen Schritt und wünscht ihm hierbei alles erdenklich Gute."
Dillschneider, Jahrgang 2011 und damit eigentlich noch U15-Spieler, kam bei Saarbrücken auch schon häufiger für die U17 zum Einsatz. Die U15 des FCS brachte er derweil unter der Woche mit einem frühen Doppelschlag beim 6:1-Erfolg gegen den Stadtrivalen SV Saar 05 auf die Siegerstraße.
Ob der schon sehr groß gewachsene Dillschneider bei den Bayern in der U15 oder bereits den einen oder anderen Jahrgang höher eingeplant ist, bleibt noch offen.
FC Bayern, Nachwuchs: Die aktuelle Tabelle von U19 und U17 des FCB
FC Bayern U19, Tabelle der U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe E:
- Platz 1: FC Bayern (22 Punkte)
- Platz 2: SC Freiburg (19 Punkte)
- Platz 3: FC Augsburg (18 Punkte)
- Platz 4: SSV Ulm (17 Punkte)
- Platz 5: 1860 München (15 Punkte)
- Platz 6: SpVgg Unterhaching (9 Punkte)
- Platz 7: Stuttgarter Kickers (5 Punkte)
FC Bayern U17, Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe E:
- Platz 1: FC Bayern (33 Punkte)
- Platz 2: VfB Stuttgart (31 Punkte)
- Platz 3: Stuttgarter Kickers (21 Punkte)
- Platz 4: SV Sandhausen (19 Punkte)
- Platz 5: SC Freiburg (19 Punkte)
- Platz 6: SpVgg Unterhaching (10 Punkte)
- Platz 7: SSV Ulm (10 Punkte)
- Platz 8: FC Ingolstadt (5 Punkte)