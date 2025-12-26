"Sein Nachname ist eine Bürde": Sohn von ehemaligem Real-Madrid-Star drängt beim Afrika-Cup ins Rampenlicht

Bei der Entscheidung für die algerische Nationalmannschaft war der Zidane-Sprössling seinem Herzen gefolgt. Anstatt der Legende seines Vaters nachzujagen, der Frankreich einst zum Welt- und Europameister gemacht hatte, erfüllte er lieber seinem Opa einen Traum. "Wenn ich an Algerien denke", sagte Luca Zidane, der beim Afrika-Cup in Marokko als Nummer eins seines Landes das Tor hütet, "denke ich sofort an meinen Großvater."

Smail Zidane, der einst mit seiner Frau aus Algerien nach Frankreich eingewandert war, habe es die Welt bedeutet, als in diesem Jahr der Anruf von Nationaltrainer Vladimir Petkovic kam: "Die algerische Kultur war in meiner Familie schon immer präsent. Ich habe vor meiner Entscheidung für die Nationalmannschaft mit ihm gesprochen, und er war sehr emotional", sagte Luca Zidane.

Aber auch der berühmte Papa sei sofort an Bord gewesen: "Wie jeder Vater stand er hinter mir", sagte der Filius, der in der Saison 2017/2018 unter Zinédine Zidane bei Real Madrid den Sprung in den Profifußball geschafft hatte. Für eine Karriere im Stile des dreimaligen Weltfußballers, der als Spieler und Trainer insgesamt viermal die Champions League gewann, reichte es aber nicht. Aktuell spielt der Schlussmann für den spanischen Zweitligisten FC Granada.