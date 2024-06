Ist die aktuelle Europameisterschaft der letzte große Auftritt von Cristiano Ronaldo? Ein ehemaliger Gegner aus der Premier League sagt: Nein!

Cristiano Ronaldo spielt derzeit seine sechste Europameisterschaft und stellt damit einen neuen Rekord für Teilnahmen an EM-Endrunden auf. Während viele davon ausgehen, dass die EURO in Deutschland der "Last Dance", also der letzte große Auftritt, von "CR7" sein wird, glaubt der frühere Premier-Lleague-Star William Gallas daran, dass auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 für Ronaldo realistisch ist.