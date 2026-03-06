Goal.com
Live
FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

Sein Klub wollte ihn unbedingt langfristig an sich binden! FC Bayern München sichert sich offenbar begehrtes Mittelfeld-Talent

Obwohl sein Verein ihn unbedingt halten wollte, hat sich der FC Bayern München angeblich die Dienste eines begehrten Mittelfeld-Juwels gesichert.

Der FC Bayern München hat sich offenbar die Dienste von Mittelfeld-Talent Matteo Maric gesichert.

  • Wie Sky berichtet, hat der deutsche Rekordmeister mit dem 16-Jährigen von RB Salzburg eine Einigung über einen Transfer erzielt, der Wechsel soll allerdings erst zum Start der neuen Saison über die Bühne gehen.

    • Werbung

  • Salzburg wollte mit Maric verlängern

    Demnach zahlen die Münchner für Maric eine Ablösesumme, wie hoch diese genau ausfällt, wird in dem Bericht jedoch nicht genannt. Auf RB-Seite arbeitete man bis zuletzt mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung, die Spielerseite forderte aber wohl eine Ausstiegsklausel, die man bei Salzburg nicht bereit war, mitzugehen.

    Maric gilt als großes Talent und kann im Mittelfeld sowohl in der Offensive als auch als Achter eingesetzt werden. Für die österreichischen U-Nationalmannschafen sammelte er bereits zehn Einsätze, wobei er drei Tore erzielen konnte.

  • Max EberlGetty Images

    Die nächsten Spiele des FC Bayern

    • Freitag, 6. März, 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
    • Dienstag, 10. März, 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
    • Samstag, 14. März, 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Österreich 1. Bundesliga
Rapid Wien crest
Rapid Wien
RAP
Salzburg crest
Salzburg
SAL
0