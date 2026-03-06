Sein Klub wollte ihn unbedingt langfristig an sich binden! FC Bayern München sichert sich offenbar begehrtes Mittelfeld-Talent

Demnach zahlen die Münchner für Maric eine Ablösesumme, wie hoch diese genau ausfällt, wird in dem Bericht jedoch nicht genannt. Auf RB-Seite arbeitete man bis zuletzt mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung, die Spielerseite forderte aber wohl eine Ausstiegsklausel, die man bei Salzburg nicht bereit war, mitzugehen.

Maric gilt als großes Talent und kann im Mittelfeld sowohl in der Offensive als auch als Achter eingesetzt werden. Für die österreichischen U-Nationalmannschafen sammelte er bereits zehn Einsätze, wobei er drei Tore erzielen konnte.