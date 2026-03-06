Der FC Bayern München hat sich offenbar die Dienste von Mittelfeld-Talent Matteo Maric gesichert.
Sein Klub wollte ihn unbedingt langfristig an sich binden! FC Bayern München sichert sich offenbar begehrtes Mittelfeld-Talent
Wie Sky berichtet, hat der deutsche Rekordmeister mit dem 16-Jährigen von RB Salzburg eine Einigung über einen Transfer erzielt, der Wechsel soll allerdings erst zum Start der neuen Saison über die Bühne gehen.
Salzburg wollte mit Maric verlängern
Demnach zahlen die Münchner für Maric eine Ablösesumme, wie hoch diese genau ausfällt, wird in dem Bericht jedoch nicht genannt. Auf RB-Seite arbeitete man bis zuletzt mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung, die Spielerseite forderte aber wohl eine Ausstiegsklausel, die man bei Salzburg nicht bereit war, mitzugehen.
Maric gilt als großes Talent und kann im Mittelfeld sowohl in der Offensive als auch als Achter eingesetzt werden. Für die österreichischen U-Nationalmannschafen sammelte er bereits zehn Einsätze, wobei er drei Tore erzielen konnte.
Die nächsten Spiele des FC Bayern
- Freitag, 6. März, 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März, 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März, 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)