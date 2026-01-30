Sein Klub lehnte schon ein Angebot für über 20 Millionen Euro ab! BVB hat offenbar nächsten Südamerikaner im Visier

Wie das Portal fussballtransfers.com berichtet, beschäftigen sich die BVB-Verantwortlichen mit dem 19 Jahre alten Flügelspieler Ian Subiabre von River Plate. Demnach sollen die Scouts der Schwarz-Gelben den Youngster schon länger beobachten.

Hintergrund der Überlegungen ist auch die sportliche Entwicklung in Dortmund: In der Offensive fehlte es zuletzt immer wieder an Kreativität, Tempo und Überraschungsmomenten. Die Vereinsführung soll Trainer Niko Kovac deshalb signalisiert haben, den Fokus wieder stärker auf mutigen, attraktiven Angriffsfußball zu legen – was perspektivisch auch Neuzugänge mit besonderem Offensivprofil erfordert.