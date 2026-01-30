Borussia Dortmund sondiert den Markt offenbar weiterhin intensiv auf der Suche nach neuen Offensivspielern – und ist dabei angeblich in Argentinien fündig geworden.
Sein Klub lehnte schon ein Angebot für über 20 Millionen Euro ab! BVB hat offenbar nächsten Südamerikaner im Visier
BVB-Scouts beobachten Subiabre wohl schon länger
Wie das Portal fussballtransfers.com berichtet, beschäftigen sich die BVB-Verantwortlichen mit dem 19 Jahre alten Flügelspieler Ian Subiabre von River Plate. Demnach sollen die Scouts der Schwarz-Gelben den Youngster schon länger beobachten.
Hintergrund der Überlegungen ist auch die sportliche Entwicklung in Dortmund: In der Offensive fehlte es zuletzt immer wieder an Kreativität, Tempo und Überraschungsmomenten. Die Vereinsführung soll Trainer Niko Kovac deshalb signalisiert haben, den Fokus wieder stärker auf mutigen, attraktiven Angriffsfußball zu legen – was perspektivisch auch Neuzugänge mit besonderem Offensivprofil erfordert.
- Getty
Subiabre wird nicht selten mit Lionel Messi verglichen
Subiabre passt in dieses Anforderungsprofil. Der argentinische U20-Nationalspieler ist variabel einsetzbar, fühlt sich aber vor allem auf dem offensiven Flügel wohl. Als dribbelstarker Linksfuß mit geringer Körpergröße wird er in seiner Heimat nicht selten mit Lionel Messi verglichen.
Das internationale Interesse an Subiabre ist dennoch groß. Laut fussballtransfers.com hatten mehrere Topklubs ihre Fühler ausgestreckt, darunter der FC Barcelona, der den Offensivspieler im vergangenen Sommer verpflichten wollte. Ein Transfer scheiterte jedoch an den bekannten finanziellen Einschränkungen der Katalanen. Auch der FC Chelsea, Inter Mailand und Juventus Turin sollen beim Umfeld des Spielers vorgefühlt haben.
River Plate lehte wohl ein 22-Millionen-Euro-Angebot ab
Besonders konkret wurde dem Bericht zufolge ein Angebot aus Saudi-Arabien: Al Hilal soll River Plate rund 22 Millionen Euro geboten haben. Ob die Summe nicht ausreichte oder der Argentinier seine sportliche Zukunft nicht im Königreich sieht, ist offen – ein Wechsel kam jedenfalls nicht zustande.
Für den BVB könnte nun der Zeitpunkt günstig sein. Der Vertrag des Spielers in Buenos Aires läuft Ende 2026 aus, wodurch sich die Ablöseforderungen in Grenzen halten dürften. Ob Subiabre tatsächlich der nächste argentinische Profi im schwarz-gelben Trikot wird, bleibt abzuwarten.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 1. Februar, 17.30 Uhr: BVB - 1. FC Heidenheim (Bundesliga)
- 7. Februar, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - BVB (Bundesliga)
- 13. Februar, 20.30 Uhr: BVB - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- 21. Februar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - BVB (Bundesliga)