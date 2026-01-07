Sein Gehalt würde in die Höhe schnellen! FC Bayern wünscht sich bei Lennart Karl wohl einen überraschenden Schritt

Der FC Bayern München plant bei Supertalent Lennart Karl offenbar eine überraschende Maßnahme.
FC Bayern will Lennart Karl wohl enormen Gehaltssprung in Aussicht stellen
Nach aktuellem Stand wird sich Karls Anfang August unterschriebener und bis 2028 datierter Vertrag mit seinem 18. Geburtstag Ende Februar automatisch um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängern. Doch Bayern strebt wohl eine noch langfristigere Bindung an.
Einem Bericht der Sport Bild zufolge wünschen sich die FCB-Bosse gar eine Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers bis 2031. Die entsprechende Unterschrift soll Karl dabei mit einem enormen Gehaltssprung schmackhaft gemacht werden.
Derzeit verdient der 17-Jährige zwischen ein und zwei Millionen Euro pro Jahr. Sollte er sich bis 2031 an den deutschen Rekordmeister binden, will Bayern Karl laut Sport Bild ein Jahresgehalt in Aussicht stellen, das bei bis zu fünf bis sieben Millionen Euro liegen würde.
Lennart Karl sorgte bei Bayern zuletzt mit Real-Madrid-Aussagen für Wirbel
Karl hatte am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt, als er bei einem Fanklub-Besuch Real Madrid als sein Traumziel für die Zukunft ausrief. "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein", sagte der Youngster und machte sich damit bei einigen Fans ziemlich unbeliebt. Allerdings gab es auch prominente positive Reaktionen auf Karls Aussagen und am Rande des Testspiels gegen RB Salzburg (5:0) am Dienstag ordnete Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bei ServusTV ein: "Ihm war es natürlich gleich bewusst, dass das unglücklich war. Er hat sich am nächsten Tag entschuldigt, wir haben darüber gesprochen."
Auch Sportvorstand Max Eberl betonte, Karls Worte "völlig entspannt wahrgenommen" zu haben. "Er ist beim Fanklub gewesen und kam einen Tag danach zu uns und meinte: Ich glaube, ich habe da etwas nicht ganz so Gutes gesagt. Etwas, das man fehlinterpretieren könnte."
Dennoch dürfte Bayern bei dem Plan, Karl möglichst langfristig zu binden, natürlich auch potenzielle Avancen von europäischen Giganten wie Real Madrid im Hinterkopf haben. Schließlich zählt der deutsche U21-Nationalspieler zu den größten Talenten der Welt und hat sich im Münchener Starensemble in der ersten Saisonhälfte bereits voll etabliert. Trainer Vincent Kompany beorderte Karl zuletzt häufig in die Startelf, der Edeltechniker steht aktuell bei sechs Toren und zwei Assists in 21 Einsätzen. Auch beim Testspielerfolg über Salzburg konnte Karl glänzen, ernst wird es wieder am Sonntag. Dann treffen die Bayern zum Jahresstart in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg.
Lennart Karl: Seine Zahlen beim FC Bayern in der Saison 2025/26
- Einsätze: 21
- Tore: 6
- Assists: 2