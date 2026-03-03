Alphonso Davies und Hiroki Ito fehlten dem FC Bayern beim Topspiel gegen Borussia Dortmund verletzt, beide erholen sich gerade von Muskelfaserrissen. Links hinten vertraute Trainer Vincent Kompany daraufhin mal wieder dem einst vom Mittelfeldspieler zum Rechtsverteidiger umgeschulten Konrad Laimer. Als Kompany kurz vor Schluss noch etwas Zeit schinden wollte, wechselte er Laimer aus und brachte dafür Tom Bischof, ein weiterer gelernter Sechser.
Sein Abgang scheint so gut wie sicher! Beim FC Bayern wird ein Tuchel-Liebling unter Kompany zum größten Verlierer
Guerreiro beim FC Bayern auf der "Tuchel-Position" nur noch sechste Wahl
90 Minuten auf der Bank saß dafür: Raphael Guerreiro. Ausgerechnet beim Duell mit seinem Ex-Klub bekam der 32-jährige Portugiese seinen dramatisch gesunkenen Stellenwert klar vor Augen geführt. Links hinten ist Guerreiro gewissermaßen nur noch die fünfte Wahl. Beziehungsweise die sechste: Josip Stanisic, zuletzt auf rechts gesetzt, dürfte im Zweifel wohl auch den Vorzug bekommen.
In der Hinrunde spielte Guerreiro noch halbwegs regelmäßig, als Linksverteidiger oder im zentralen Mittelfeld. In 16 Einsätzen gelangen ihm drei Tore und drei Assists. "Raphael macht es richtig gut, egal ob er links hinten oder auf der Zehn spielt", lobte Sportdirektor Christoph Freund im November. "Er ist einfach ein richtig starker Fußballer. Wir wissen genau, was wir an ihm haben."
Seit dem Jahreswechsel folgten nur noch drei weitere Einsätze, der letzte datiert vom 21. Januar. Seitdem verpasste Guerreiro vier Spiele wegen muskulärer Probleme und saß viermal über die volle Spielzeit auf der Bank. Langsam aber sicher gerät er in Vergessenheit.
- Getty Images
Vertrag läuft aus! Guerreiro-Abgang beim FC Bayern so gut wie sicher
Guerreiro wechselte als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel 2023 ablösefrei vom BVB nach München. In seinen ersten zweieinhalb Jahren kam er zwar regelmäßig zum Einsatz, Stammspieler über einen längeren Zeitraum war er aber nie. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung erscheint mittlerweile fast ausgeschlossen. Alles deutet auf einen ablösefreien Wechsel hin. Angeblich sind unter anderem Juventus Turin und Benfica Lissabon interessiert.
Der FC Bayern arbeitet unterdessen an einer vorzeitigen Verlängerung mit Laimer, er ist noch bis 2027 gebunden. Mittelfristig planen die Münchner auf den defensiven Außenbahnen mit Laimer und Davies sowie Ito und Stanisic, die beide auch im Abwehrzentrum einsetzbar sind. Für die rechte Abwehrseite soll zudem noch ein offensivstarker Spieler kommen, beispielsweise Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam.
Raphael Guerreiro: Seine drei Jahre beim FC Bayern
- 2025/26: 19 Spiele, 763 Minuten, 4 Tore, 3 Vorlagen
- 2024/25: 38 Spiele, 2449 Minuten, 5 Tore, 3 Vorlagen
- 2023/24: 28 SPiele, 1617 Minuten, 3 Tore, 2 Vorlagen
