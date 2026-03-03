Sein Abgang scheint so gut wie sicher! Beim FC Bayern wird ein Tuchel-Liebling unter Kompany zum größten Verlierer

90 Minuten auf der Bank saß dafür: Raphael Guerreiro. Ausgerechnet beim Duell mit seinem Ex-Klub bekam der 32-jährige Portugiese seinen dramatisch gesunkenen Stellenwert klar vor Augen geführt. Links hinten ist Guerreiro gewissermaßen nur noch die fünfte Wahl. Beziehungsweise die sechste: Josip Stanisic, zuletzt auf rechts gesetzt, dürfte im Zweifel wohl auch den Vorzug bekommen.

In der Hinrunde spielte Guerreiro noch halbwegs regelmäßig, als Linksverteidiger oder im zentralen Mittelfeld. In 16 Einsätzen gelangen ihm drei Tore und drei Assists. "Raphael macht es richtig gut, egal ob er links hinten oder auf der Zehn spielt", lobte Sportdirektor Christoph Freund im November. "Er ist einfach ein richtig starker Fußballer. Wir wissen genau, was wir an ihm haben."

Seit dem Jahreswechsel folgten nur noch drei weitere Einsätze, der letzte datiert vom 21. Januar. Seitdem verpasste Guerreiro vier Spiele wegen muskulärer Probleme und saß viermal über die volle Spielzeit auf der Bank. Langsam aber sicher gerät er in Vergessenheit.