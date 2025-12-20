Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka hatte zuletzt sämtliche Beiträge mit Bezug zum FCB auf seinem Instagram-Profil gelöscht. Spekulationen, dass er damit einen nahenden Abschied vom deutschen Rekordmeister im Januar andeuten könnte, schossen schnell aus dem Boden - allerdings steckt wohl etwas anderes dahinter.
"Sehr viel Negativität": War das der traurige Grund für die viel beachtete Social-Media-Aktion von Bayern Münchens Leon Goretzka?
Bayern Münchens Leon Goretzka bekommt bei Social Media "unglaublich viel Hate" ab
Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, habe sich Goretzka selbst ein "Social-Media-Detox" verordnet. Er wollte seine entsprechenden Profile offenbar ein wenig aufräumen, löschte dabei wohl auch nicht ausschließlich Beiträge mit Bayern-Bezug.
Ein trauriger Grund für Goretzkas Vorgehen sei unter anderem, dass er speziell auf der Plattform X und dort insbesondere von internationalen FCB-Fans "unglaublich viel Hate bekommt", heißt es weiter. Es sei in den Sozialen Medien "sehr viel Negativität" rund um Goretzka und dessen aktuelle Leistungen zu spüren.
Leon Goretzkas Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus
Berechtigt ist die überharte Kritik an dem 30-Jährigen freilich überhaupt nicht. Zwar spielt Goretzka bisher keine auffällig gute, aber mindestens eine ordentliche Saison. In den Topspielen vertraut Trainer Vincent Kompany im Mittelfeldzentrum dem Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, Goretzka bekommt dennoch viel Spielzeit. Bis dato stehen in 2025/26 wettbewerbsübergreifend 22 Einsätze zu Buche.
Ungeachtet des Social-Media-Aufräumens könnte sich Goretzkas Zeit in München allerdings dem Ende entgegen neigen. Laut Bild werden zwar noch Gespräche über eine mögliche Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages geführt, allerdings plane Bayern über kommenden Sommer hinaus wahrscheinlich ohne den deutschen Nationalspieler.
Wechselt Leon Goretzka im Sommer ablösefrei?
Ein Abschied schon im Januar sei aber definitiv kein Thema. Nächsten Sommer käme Goretzka dann ablösefrei auf den Markt, mit Atletico Madrid soll es einen hochkarätigen Interessenten geben. Auch Fenerbahce, Juventus Turin oder die SSC Neapel werden mit Goretzka in Verbindung gebracht.
Der gebürtige Bochumer war 2018 vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt. Bis dato absolvierte er insgesamt 286 Pflichtspiele für die Bayern (46 Tore), mit denen er im letzten Spiel vor Weihnachten am Sonntag auf den 1. FC Heidenheim trifft.
Die 5 letzten Spiele von Leon Goretzka für den FC Bayern München
- FC Bayern - FC St. Pauli 3:1 (Einsatzzeit: 13 Minuten)
- Union Berlin - FC Bayern 2:3 (Einsatzzeit: 41 Minuten)
- VfB Stuttgart - FC Bayern 0:5 (Einsatzzeit: 61 Minuten)
- FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1 (Einsatzzeit: 2 Minuten)
- FC Bayern - Mainz 05 2:2 (Einsatzzeit: 61 Minuten)