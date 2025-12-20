"Sehr viel Negativität": War das der traurige Grund für die viel beachtete Social-Media-Aktion von Bayern Münchens Leon Goretzka?

Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, habe sich Goretzka selbst ein "Social-Media-Detox" verordnet. Er wollte seine entsprechenden Profile offenbar ein wenig aufräumen, löschte dabei wohl auch nicht ausschließlich Beiträge mit Bayern-Bezug.

Ein trauriger Grund für Goretzkas Vorgehen sei unter anderem, dass er speziell auf der Plattform X und dort insbesondere von internationalen FCB-Fans "unglaublich viel Hate bekommt", heißt es weiter. Es sei in den Sozialen Medien "sehr viel Negativität" rund um Goretzka und dessen aktuelle Leistungen zu spüren.