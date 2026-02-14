Goal.com
Jonas Rütten

"Sehr, sehr interessante Spieler": FC Bayerns Christoph Freund kann sich Goretzka-Nachfolger aus eigenen Reihen vorstellen

Der Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag nicht und geht im Sommer. Bei der Nachfolger-Suche hat der FCB einige Optionen.

Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer nach acht überaus erfolgreichen Jahren verlassen, sein Vertrag wird nicht mehr verlängert. So viel ist klar. Nur wie besetzt der deutsche Rekordmeister die Kaderstelle dann nach?

Geht es nach Sportdirektor Christoph Freund soll es nicht etwa einen möglicherweise kostspieleigen Transfer geben, sondern ein Emporkömmling aus den eigenen Reihen eine Chance erhalten.

  • NOEL ASEKO HANNOVERIMAGO / DeFodi Images

    Starke Entwicklung bei Noel Aseko in Hannover

    "Es ist eine gewisse Zeit hin, aber wir haben da sehr, sehr interessante eigene Spieler bei uns oder auch verliehen. Die finale Kaderplanung wird im Mai und Juni passieren, aber es ist schön, dass wir da einige Kandidaten in den eigenen Reihen haben", sagte Freund Sky.

    Zu diesen Kandidaten dürfte dann besonders Noel Aseko zählen, der aktuell groß bei Hannover 96 aufspielt und auch mittlerweile in der deutschen U21-Nationalmannschaft seine Spuren hinterlassen hat. Aseko wurde im Februar des vergangenen Jahres für eineinhalb Jahre an die Niedersachsen verliehen und entwickelte sich mit etwas Anlaufschwierigkeiten prächtig. Davon nahm auch Freund Notiz.

  • FC Bayern München Press Conference And Training Session - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Bayerns Christoph Freund: "Werden ihn intensiv verfolgen"

    "Noel macht es richtig gut, hat sich richtig gut in die Mannschaft reingespielt und steigert sich von Spiel zu Spiel. Er ist auch immer wieder an Toren beteiligt und bringt eine Aggressivität und eine Note mit, die sehr interessant für uns ist", sagte der Österreicher und kündigte an: "Wir werden ihn weiter intensiv verfolgen, sind auch in gutem Kontakt. Es ist ein sehr interessanter Spieler von uns."

    Zumindest für kurze Zeit aber dürfte Aseko offiziell nicht mehr dem deutschen Rekordmeister gehören. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Aseko für die vereinbarte Kaufoption in Höhe von einer Million Euro zu Hannover wechseln wird. Bis Ende April müssen die Niedersachsen diese Klausel ziehen. Anschließend spricht aber alles dafür, dass der FCB von seiner Rückkaufklausel in Höhe von 2,4 Millionen Euro Gebrauch machen wird.

  • AsekoIMAGO / Eibner

    Freund blockt angeblich Anfragen für Aseko ab

    Wie es dann weitergeht? Womöglich wird Aseko tatsächlich unter Trainer Vincent Kompany eine Chance bekommen, sich bei den Profis zu präsentieren. Avancen von zahlreichen Interessenten, darunter angeblich drei Bundesligisten, Brighton, West Ham und Villarreal - soll Freund nach Angaben der Abendzeitung jüngst entschieden abgeblockt und sich für eine Rückkehr Asekos nach München ausgesprochen haben.

    Asekos Vertrag dort läuft noch bis 2028. In bis dato 22 Pflichtspielen erzielte der dynamische zentrale Mittelfeldspieler schon drei Tore und bereitete vier Treffer vor.

  • Asp JensenIMAGO / Mike Wiss

    Jonathan Asp Jensen ein Kandidat für die linke Außenbahn

    Neben Aseko spielt sich auch Jonathan Asp Jensen derzeit bei seinem Leihklub ins Schaufenster. Der 20-Jährige brilliert bei den Grasshoppers in der Schweiz phasenweise und steht bei zwölf Torbeteiligungen in 25 Spielen (8 Tore, 4 Vorlagen). Im Vergleich zu Aseko ist er aber eher ein offensiver Mittelfeldspieler - und von denen haben die Münchner eigentlich genug.

    Allerdings könnte er als Backup für Linksaußen eingeplant werden, dort spielt er nämlich in Zürich hauptsächlich - und dort sollen auch die Kaderplaner um Freund und Sportvorstand Max Eberl Bedarf sehen.

