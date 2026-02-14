"Sehr, sehr interessante Spieler": FC Bayerns Christoph Freund kann sich Goretzka-Nachfolger aus eigenen Reihen vorstellen

"Noel macht es richtig gut, hat sich richtig gut in die Mannschaft reingespielt und steigert sich von Spiel zu Spiel. Er ist auch immer wieder an Toren beteiligt und bringt eine Aggressivität und eine Note mit, die sehr interessant für uns ist", sagte der Österreicher und kündigte an: "Wir werden ihn weiter intensiv verfolgen, sind auch in gutem Kontakt. Es ist ein sehr interessanter Spieler von uns."

Zumindest für kurze Zeit aber dürfte Aseko offiziell nicht mehr dem deutschen Rekordmeister gehören. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Aseko für die vereinbarte Kaufoption in Höhe von einer Million Euro zu Hannover wechseln wird. Bis Ende April müssen die Niedersachsen diese Klausel ziehen. Anschließend spricht aber alles dafür, dass der FCB von seiner Rückkaufklausel in Höhe von 2,4 Millionen Euro Gebrauch machen wird.