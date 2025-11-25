"Sehr glücklich hier": Harry Kane spricht Klartext über Zukunft beim FC Bayern München

"Ich denke, so wie wir momentan dastehen und spielen, sind wir definitiv eines der besten Teams in Europa. Deshalb denke ich nicht an andere Mannschaften und daran, wo ich hin will, um mich zu verbessern. Ich bin momentan sehr glücklich hier", sagte der Stürmerstar vor dem Gipfeltreffen in der Champions League beim FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

"Mein Vertrag läuft noch etwas über 18 Monate, und ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Monaten Gespräche über die Zukunft und die Pläne von Bayern geben wird", sagte Kane weiter. Er könne sich nicht vorstellen, "dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird." Schon Ende September und im Oktober hatte er seine Bereitschaft für eine Vertragsverlängerung signalisiert.