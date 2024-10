Sechs Tore in neun Spielen: Didier Deschamps nominiert den designierten Griezmann-Nachfolger erstmals seit Juni 2023 wieder

C. Nkunku

In der Équipe tricolore tut sich Einiges. Kylian Mbappé ist ebenso nicht dabei wie Antoine Griezmann. Dafür kehrt ein Ex-Bundesligaspieler zurück.

Kapitän Kylian Mbappe wird Vizeweltmeister Frankreich in den anstehenden Auswärtsspielen in der Nations League gegen Israel (10. Oktober) und Belgien (14. Oktober) fehlen. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte den 25 Jahre alten Superstar von Real Madrid am Donnerstag nicht, um "kein Risiko einzugehen", begründete der Coach.

Mbappe hatte in LaLiga zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für ein Spiel aussetzen müssen, war am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille aber als Einwechselspieler aufs Feld zurückgekehrt.